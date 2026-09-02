코스콤·현대차증권, 토큰증권 플랫폼 사업 위한 MOU 체결

2027년 토큰증권 제도 시행 대비 발행 인프라·관련 업무 지원

공동플랫폼 협력 증권사 13개사로 확대

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스콤이 현대차증권과 토큰증권 플랫폼 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다.

2일 코스콤은 현대차증권과 전날 서울 여의도 코스콤 본사에서 '토큰증권 공동플랫폼 이용 및 사업 협력을 위한 MOU'를 체결했다고 밝혔다.

코스콤에 따르면 이번 협약은 2027년 2월 토큰증권 제도 시행에 대비해 양사의 업무·기술 역량을 결합하고, 토큰증권 발행 및 관련 업무를 안정적으로 지원할 공동 인프라와 서비스 체계를 마련하기 위해 추진됐다.

1일 코스콤 본사에서 윤창현 코스콤 사장(오른쪽)과 배형근 현대차증권 대표이사(왼쪽)가 토큰증권 플랫폼 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=코스콤]

양사는 협약을 통해 ▲코스콤 토큰증권 공동플랫폼 이용을 위한 업무 및 시스템 연계 ▲토큰증권 기초자산과 상품 발굴 ▲발행 및 계좌관리 업무 프로세스 구체화 ▲법·제도와 투자자 보호 요건을 반영한 공동 테스트 ▲토큰증권 시장 활성화를 위한 정보 교류 등에 협력할 예정이다.

코스콤은 다수 증권사가 공동 이용할 수 있는 토큰증권 공동플랫폼 'KoSTO'를 준비하고 있다. LG CNS와 토큰증권 발행 인프라 구축을 완료하고 한국예탁결제원과 총량관리 연계 테스트베드 실증을 마쳤으며, 12개 증권사와 업무협약을 체결했다. 현대차증권이 합류하면서 공동플랫폼 협력 증권사는 총 13개사로 늘어났다.

코스콤은 스테이블코인을 활용한 토큰증권 결제 PoC를 추진하는 한편, 투자계약증권과 신탁수익증권 등 신종증권뿐만 아니라 채권 등 기존 정형증권을 토큰화하는 방안도 준비하고 있다.

현대차증권은 KoSTO를 활용해 토큰증권 사업에 필요한 시스템과 업무 기반을 효율적으로 마련하고, 경쟁력 있는 기초자산과 상품을 발굴해 고객에게 새로운 투자 기회를 제공할 계획이다. 아울러 상품 구조화와 투자자 서비스 기획 등 증권사 고유 역량을 바탕으로 토큰증권 시장에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

윤창현 코스콤 사장은 "토큰증권 시장이 본격적으로 활성화되기 위해서는 개별 상품의 혁신뿐만 아니라 발행부터 권리관리까지 안정적으로 지원할 수 있는 신뢰성 높은 인프라가 뒷받침돼야 한다"며 "현대차증권과의 협력을 통해 공동플랫폼의 완성도를 높이고, 금융투자회사가 합리적인 비용으로 토큰증권 사업에 참여할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 말했다.

배형근 현대차증권 대표이사는 "토큰증권은 다양한 자산을 제도권 금융상품으로 연결하고 투자자의 접근성을 확대할 수 있는 새로운 기회"라며 "코스콤의 자본시장 IT 인프라 역량과 현대차증권의 상품 기획·금융 역량을 결합해 안전하고 차별화된 토큰증권 상품과 서비스를 선보이겠다"고 밝혔다.

rkgml925@newspim.com