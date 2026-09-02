8월 물가 다시 3%대…한은 "9월 둔화해도 근원물가 상승세 지속"

통신비 기저효과에 3.1%로 반등…근원물가 3.4%

석유류·농축수산물은 오름폭 제한, 중동 리스크 등 경계

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 8월 소비자물가 상승률이 한 달 만에 다시 3%대로 올라섰다. 한국은행은 통신비 기저효과가 사라지는 9월에는 상승률이 낮아지겠지만 근원물가의 기조적인 상승세는 이어질 것으로 내다봤다.

한국은행은 2일 이지호 부총재보 주재로 '물가 상황 점검회의'를 열고 최근 물가 상황과 향후 흐름을 점검했다.

이지호 한국은행 부총재보. [사진=한국은행]

8월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 3.1%로 전월(2.8%)보다 0.3%포인트(p) 높아졌다. 지난 6월 3.2%에서 7월 2.8%로 낮아졌다가 한 달 만에 다시 3%대로 올라섰다.

이번 반등에는 지난해 8월 통신요금 할인에 따른 기저효과가 크게 작용했다. 휴대전화료 상승률은 7월 0.1%에서 8월 26.8%로 뛰었고 공공서비스 가격 상승률도 같은 기간 1.4%에서 6.5%로 확대됐다.

식료품과 에너지를 제외한 근원물가 상승률도 7월 2.6%에서 8월 3.4%로 크게 높아졌다. 개인서비스 가격의 높은 오름세가 이어지고 내구재 가격 상승폭이 확대된 가운데 통신요금 기저효과까지 더해진 영향이다. 개인서비스 상승률은 3.5%를 유지했고 내구재는 3.9%에서 4.1%로 높아졌다.

반면 석유류와 농축수산물은 전체 물가 상승폭을 제한했다. 석유류 가격 상승률은 최고가격 인하 효과가 이어지면서 7월 15.5%에서 8월 14.2%로 낮아졌다. 농축수산물은 정부 할인 정책 등의 영향으로 0.9% 상승에서 2.6% 하락으로 전환했다.

농축수산물 가운데 농산물 가격은 전년 동월 대비 6.7% 하락했고 채소류는 9.7% 떨어졌다. 축산물 가격 상승률도 7월 4.4%에서 8월 1.5%로 낮아졌다. 이에 따라 석유류와 농축수산물은 7월 대비 소비자물가 상승률 변화에 각각 -0.06%p, -0.28%p의 하방요인으로 작용했다.

생활물가 상승률도 통신요금 기저효과 등의 영향을 받아 7월 2.5%에서 8월 3.2%로 높아졌다. 향후 1년간 소비자물가 상승률 전망을 나타내는 기대인플레이션율은 2.7%로 전월과 같은 수준을 유지했다.

한은은 9월에는 통신요금 기저효과가 사라지면서 소비자물가 상승률이 8월보다 낮아질 것으로 예상했다. 다만 근원 품목을 중심으로 기조적인 상승세가 이어질 것으로 전망했다.

이지호 부총재보는 "향후 소비자물가는 중동전쟁과 관련한 불확실성이 여전히 높은 가운데 비용충격의 전이, 수요측 압력 확대 등으로 근원물가를 중심으로 높은 오름세를 지속할 것으로 예상되는 만큼 경계심을 가지고 물가상황을 점검해 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com