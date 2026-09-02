임종룡 우리금융 회장, 3년 만에 자사주 매입..."밸류업 자신감"

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동양생명·ABL생명 통합 공식화 시점, 비은행 경쟁력 강화 드라이브

자회사 대표 및 지주 임원 등 56명 동참..."올해 실적 자신감 피력"

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리금융그룹 임종룡 회장이 지난달 24일 우리금융지주 주식 5000주를 매수했다고 2일 밝혔다. 2023년 9월 이후 약 3년 만으로, 기업가치 제고와 책임경영 의지를 다시 한번 시장에 전달한 것으로 풀이된다.

이번 자사주 매입은 약 4개월간의 동양생명의 완전자회사 절차를 마무리하고 동양생명·ABL생명 통합을 공식화한 시점에 이뤄졌다.

임종룡 우리금융지주 회장. [사진= 뉴스핌DB]

이번 매입을 통해 임종룡 회장은 '은행·비은행 성장모멘텀 확보'를 통한 기업가치 제고 의지를 재확인했다.

임 회장의 자사주 매입은 2023년 9월 이후 약 3년 만이다. 취임 6개월차였던 임 회장은 우리금융 주가가 약세를 보이자 책임경영과 주가 부양 의지를 강조하며 1만주를 장내 매수했다.

당시 주당 1만2000원 수준이었던 우리금융 주가는 같은해 11월부터 상승세를 나타냈으며 5개월 만인 이듬해 2월 말 1만4900원까지 올라 임 회장 매입 당시보다 약 25% 상승한 바 있다. 기업가치 제고 및 밸류업 정책 기대가 맞물린 결과다.

이번 추가 매수로 임 회장의 자사주 보유량은 기존 1만주에서 1만5000주로 확대됐다. 전일 종가(3만4550원) 기준 5억1825만원 규모다.

임 회장의 이같은 행보는 우리금융그룹의 올해 실적과 밸류업 정책에 대한 자신감이 바탕이 됐다는 해석이 나온다. 관련해 우리금융그룹은 올해 업계 최고 수준의 보통주자본비율을 바탕으로 은행과 비은행 양 부문에서 성장 동력을 확보하는 데 속도를 내고 있다. 은행은 올해 상반기에 생산적 금융 연간 대출 목표의 91%를 조기 집행했으며, 비은행 부문은 지난 5월 증권사 유상증자를 완료한 데 이어 8월에는 생명보험사 통합을 본격 착수했다.

은행과 비은행의 균형 성장은 그룹 수익구조 다변화와 이익창출력 제고로 이어지고 있다. 우리금융은 앞서 2분기 순이익 1조원대를 기록하며 뚜렷한 실적 턴어라운드를 이뤄냈다.

이같은 실적 개선 흐름 속에서 이번 자사주 매입에는 임 회장 뿐 아니라 16개 자회사 대표, 지주사·은행 및 주요 자회사 임원 등 그룹 경영진 전반으로 이어지며 총 56명이 참여했다.

우리금융그룹 관계자는 "임종룡 회장을 비롯한 그룹 전(全) 경영진이 함께 자사주 매입에 나선 것은 책임경영 실천 및 주가부양에 대한 확고한 의지 표현"이라며 "성장 모멘텀 확보를 바탕으로 시장과의 약속인 밸류업 계획을 성실히 이행해 저평가를 해소하고, 주주환원에 대한 기대에 부응해 나가겠다"고 말했다.

한편 임 회장은 이달 중 유럽지역 투자자를 대상으로 투자설명회를 진행할 예정이다. 지난 6월 아시아지역 투자설명회에서 해외 투자자들의 관심을 확인한 만큼, 이번 설명회에서는 그룹의 이익 창출력과 향후 경영 방향을 설명할 계획이다.

romeok@newspim.com