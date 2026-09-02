롯데웰푸드, 배달 치킨 맛 살린 '쉐푸드 치킨' 4종 선봬

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드가 2일 냉동 순살치킨 4종을 출시했다.
- 꽈사삭 크리스피와 슈프림, 고추마요 등이다.
- 에어프라이어 10분 조리로 집에서 즐길 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드가 배달 치킨의 맛과 식감을 집에서도 간편하게 즐길 수 있는 냉동 순살치킨 신제품 '쉐푸드 치킨' 4종을 선보인다고 2일 밝혔다.
신제품은 꽈사삭 크리스피 치킨, 꽈사삭 핫크리스피 치킨, 슈프림 치킨, 고추마요 치킨 등 총 4종이다. 바삭한 식감을 강조한 크리스피 치킨 2종과 인기 치킨 메뉴를 구현한 양념 치킨 2종으로 라인업을 구성했다. 모두 100% 닭다리살을 사용했으며, 깨끗한 기름에 두 번 튀긴 뒤 급속 냉동해 갓 튀긴 치킨의 맛과 품질을 구현했다.
'꽈사삭 크리스피 치킨'과 '꽈사삭 핫크리스피 치킨'은 쌀과 옥수수, 감자로 만든 5종의 크럼블을 입혀 입체적인 바삭함을 살렸으며, 핫크리스피 치킨에는 특제 매콤 양념을 더했다. '슈프림 치킨'은 양념치킨 소스와 슈프림 소스를 각각 별도로 제공해 취향에 따라 즐길 수 있고, '고추마요 치킨'은 고추마요 소스에 할라피뇨 슬라이스를 더했다.
신제품 4종은 에어프라이어로 10분이면 조리할 수 있으며, 고추마요 치킨은 전자레인지 조리도 가능하다. 모두 330g이며 온라인 판매를 시작으로 대형마트 등 입점 채널을 순차적으로 확대할 예정이다.
롯데웰푸드 관계자는 "외식이나 배달을 통해 즐기던 다양한 치킨 메뉴를 집에서도 간편하게 맛볼 수 있도록 바삭한 식감과 소스의 조화에 공을 들였다"고 말했다.
fineview@newspim.com