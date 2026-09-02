토마토시스템 '엑스빌더6 아이젠', '인공지능 제품·서비스 확인제' 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 토마토시스템이 2일 엑스빌더6 아이젠으로 KOSA 인증을 획득했다.
- 인공지능 기능을 결합해 화면 설계와 코드 변환을 자동화했다.
- 공공조달 혜택을 기대하며 AI 개발 도구 고도화를 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 소프트웨어 전문기업 토마토시스템이 자사 UI·UX 자동화 솔루션 '엑스빌더6 아이젠(eXBuilder6 AIGen)'으로 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)의 '인공지능제품·서비스 확인제도' 인증을 획득했다고 2일 밝혔다.
인공지능제품·서비스 확인제도는 제품·서비스에 실제로 AI 기술이 결합돼 기능·편의성·접근성·효율성 향상에 기여하는지를 한국정보통신기술협회(TTA)가 기술 심사로 검증하고, 그 결과를 바탕으로 KOSA가 확인서를 발급하는 국가 공인 제도다.
회사에 따르면 확인서를 획득한 제품·서비스는 공공기관 도입 시 우선 검토 대상에 오르며, 다수공급자계약(MAS) 참여 시 요건 완화, 표준규격 대신 업체 제시규격 활용, 일반입찰 적격심사 신인도 가점 등 공공조달 시장에서 실질적인 혜택을 받는다.
엑스빌더6 아이젠은 토마토시스템의 대표 UI 개발 플랫폼 '엑스빌더6'에 AI 기능을 융합한 화면 개발 도구다. 기획자가 텍스트로 작성한 요구사항이나 손으로 그린 화면 스케치, 캡처 이미지를 AI가 인식해 화면 설계 모델을 자동으로 생성하고 이를 실제 소스코드로 변환한다. 개발 과정에서 대화형 AI 에이전트 '아이젠 챗(AIGen Chat)'이 현재 작업 중인 파일과 프로젝트 구조를 이해한 상태로 코드 수정안 제시, 검토 및 문서화까지 지원한다.
토마토시스템은 아이젠 도입으로 고객, 기획자 및 개발자 간 요구사항을 둘러싼 의사소통 비용이 줄어들 것으로 예상하고 있다. 말로 전달되던 요구사항이 AI를 통해 즉시 화면으로 구체화되면서 관계자 간 합의 시간이 단축되고, 설계·구현 표준을 따르는 과정이 자동화됨으로써 개발자별 스타일 불일치, 휴먼 에러, 기술 부채 등을 효과적으로 예방할 수 있다.
엑스빌더6 아이젠은 앞서 획득한 GS인증 1등급과 조달청 디지털서비스몰 등록에 이어 이번 AI 제품·서비스 확인까지 더해지며 공공 SW 시장에서의 입지를 강화하고 있다.
토마토시스템 이지율 연구소장은 "이번 인증은 AI가 실제로 제품 안에서 어떻게 작동하는지를 공신력 있는 기관의 심사를 통해 객관적으로 인정받았다는 의미"라며 "앞으로도 고객이 신뢰하고 안심하고 도입할 수 있는 AI 개발 도구를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com