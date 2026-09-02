SG, 인도네시아 신수도 도로사업 진출

AI 핵심 요약beta
- SG가 2일 인도네시아 도로 인프라 시장 진출을 본격화했다.
- 인도네시아는 신수도 누산타라 이전에 따라 960km 규모 도로 사업을 추진했다.
- SG는 포스코인터 합작으로 에코스틸아스콘 현지 생산체계를 구축했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아스콘 전문기업 SG가 인도네시아 신수도 이전 프로젝트를 중심으로 현지 도로 인프라 시장 진출을 본격화한다고 2일 밝혔다.
인도네시아는 총 사업비 340억달러(약 46조원) 규모로 수도를 자카르타에서 동칼리만탄의 누산타라로 이전하는 프로젝트를 추진 중이다. 이에 따라 신도시 조성과 도로 등 대규모 교통 인프라 구축이 진행되고 있다.
회사에 따르면 올해 인도네시아 주요 도로 인프라 프로젝트는 트랜스 수마트라 고속도로 560km 구간, 자바섬 남부 해안도로 확장 200km 구간, 누산타라 신수도 연결도로 100km 구간, 기타 프로젝트 100km 등 총 960km 규모다.
SG는 포스코인터내셔널과의 합작법인을 기반으로 인도네시아 현지에서 친환경 제강슬래그 아스콘인 '에코스틸아스콘'을 직접 생산하고 시공할 수 있는 체계를 구축했다. 현지 제철소에서 발생하는 제강슬래그를 활용해 에코스틸아스콘을 생산할 방침이다. 인도네시아가 골재 채취를 제한하고 있는 상황에서 제강슬래그를 천연골재 대신 활용하는 기술이 현지 시장에서 경쟁력을 갖는다.
SG는 현지 법인들과 에코스틸아스콘 생산 및 도로 인프라 사업을 위한 협력 방안을 논의 중이다. 현지 기업의 사업 네트워크와 SG의 아스콘 제조·시공 기술을 결합해 프로젝트 발굴부터 생산, 현장 적용까지 협력 범위를 확대할 계획이다.
SG 관계자는 "인도네시아는 신수도 이전으로 대규모 도로 건설이 추진되고 있어 아스콘 수요 확대가 기대되는 시장"이라며 "현지 생산체계와 에코스틸아스콘의 기술 경쟁력을 기반으로 대형 도로 인프라 프로젝트 참여를 확대하고 인도네시아를 동남아 시장 진출의 핵심 거점으로 육성할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com