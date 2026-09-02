CJ프레시웨이 식봄, 30만 돌파 기념 '30% 할인' 감사제

AI 핵심 요약beta
- 마켓보로 식봄이 1일 누적 회원 30만명을 돌파했다
- 식봄은 지난해 8월 21만명에서 1년 만에 크게 늘었다
- 1~7월 거래액도 33% 늘어 1일 감사제를 시작했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 마켓보로의 식자재 오픈마켓 '식봄'이 누적 사업자 회원 30만 명을 돌파하고, 이를 기념해 구매 고객 대상 감사제를 진행한다.
식봄 누적 회원 수는 지난해 8월 21만 명에서 약 1년 만에 30만 명으로 늘었다. 회원 증가와 함께 올해 1~7월 거래액도 전년 동기 대비 약 33% 증가했다. 이 같은 성장세는 취급 상품 확대와 함께, 여러 판매사의 상품을 한 번에 주문·배송받을 수 있는 '통합배송' 서비스 강화 등 배송 경쟁력을 높인 데 힘입은 것으로 풀이된다.
식봄은 이를 기념해 9월 1일부터 14일까지 '30만 회원 감사제'를 연다. 매일 지정 상품 3종을 30% 할인하는 '30% 릴레이 특가'를 비롯해 신선식품 30% 할인, 판매사별 첫 구매 고객 최대 30% 할인, 30만 원 이상 구매 시 3만 원 할인 등의 혜택을 제공한다.
마켓보로 박성민 대표는 "식봄을 이용해 주신 고객들의 성원에 보답하고 매장 운영에 실질적인 도움을 드리기 위해 이번 감사제를 마련했다"며 "앞으로도 회원 증가가 판매사와 상품 확대, 구매 편의 향상으로 이어지는 오픈마켓의 선순환 구조를 강화해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com