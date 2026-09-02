정점식 "조국, 李 유죄판결 가능성 높다고 해...李대통령 레임덕 본격화"

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"이재명 대통령 5개 재판 지금 바로 속개해야"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 2일 조국 전 조국혁신당 대표를 향해 "이재명 대통령의 레임덕이 본격화됐다"며 "조국당 의원에게 청와대 수석 한자리 나눠주는 정도로는 이 레임덕의 거대한 해일을 막을 수 없다"고 지적했다.

정 원내대표는 이날 페이스북을 통해 "조 전 대표가 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건에 대해 '유죄 판결이 내려질 가능성이 매우 높다'면서 '조작기소에 대한 입증 없이 공소취소를 밀어붙인다면 낭패를 볼 수밖에 없다'고 말했다"며 이같이 밝혔다.

정점식 국민의힘 원내대표[사진=뉴스핌DB]

그는 "정확히 넉 달 전에는 '이재명 대통령 사건에 대한 공소취소는 마땅하다'고 말씀하신 분이라 조금 당혹스럽긴 한데 이분이 상황에 따라 말을 뒤집고 바꾸는 일이야 워낙 익숙하다 보니 그냥 그러려니 한다"고 꼬집었다.

정 원내대표는 "이 분이 말을 뒤집게 된 상황변경은 단 하나"라며 "바로 레임덕"이라고 강조했다.

이어 "조 전 대표 말씀은 반은 맞고, 반은 틀렸다"며 "'유죄 판결이 내려질 가능성이 매우 높다'는 말도 맞고 '공소취소를 밀어붙이면 낭패 본다'는 말도 맞지만 2심 재판이 '임기 후' 재개된다는 말은 틀렸다"고 지적했다.

그러면서 "헌법상 이재명 대통령 재판은 '임기 중' 지금 바로 재개돼야 한다"고 목소리를 높였다.

정 원내대표는 대한민국 사법부를 향해 "지금 대한민국 사법부의 독립이 이토록 위기에 내몰린 것은 지난해 3월 서울고등법원 최은정, 이예슬, 정재오 부장판사가 부당한 2심 무죄 판결을 내린 데에서 시작한다"며 "그 잘못된 첫 단추가 작금의 대한민국 사법부와 헌정질서가 겪는 위기를 초래한 것"이라고 비판했다.

이어 "이제는 대한민국 사법부가 결자해지의 마음으로 용기를 내야 한다"며 "지금 바로 이재명 대통령 5개 재판을 반드시 속개시켜야 한다"고 촉구했다.

정 원내대표는 "지금 저들의 공격대상은 조희대 대법원장이지만, 대법원장님 다음은 대한민국 판사 전체가 될 것이고, 그 다음은 대한민국 국민 모두가 될 것"이라며 "용기를 내서 이재명 대통령 5개 재판을 반드시 속개시키길 바란다"고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com