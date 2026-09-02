금감원·이화여대, 기후리스크 관리 관련 국제 컨퍼런스 개최

이찬진 금감원장 "한국형 전환금융 안착…기후공시 조기 정착 지원"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융감독원이 저탄소 전환을 위한 한국형 전환금융 안착과 기후공시 제도 조기 정착 지원에 나선다. 에너지 전환과 기후테크 등에 대한 자금 공급을 확대해 기후위기 대응을 금융권의 새로운 성장동력으로 활용할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

금융감독원과 이화여자대학교는 2일 서울 서대문구 이화여대 ECC 이삼봉홀에서 'Future Climate Finance in the era of Green Transition'을 주제로 국제 컨퍼런스를 개최했다. 이번 행사에는 국내외 금융감독기관과 금융회사, 국제기구 관계자 등이 참석해 저탄소 전환을 위한 금융감독정책과 금융회사의 기후위기 대응 전략 등을 논의했다.

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이찬진 금융감독원장은 개회사에서 최근 자연재해가 빈번해지면서 기후위기가 금융시스템의 안정성까지 위협할 수 있다고 강조했다. 이 원장은 "기후위기는 이러한 과정에서 가계 및 기업 등 차주의 손실을 발생시켜 개별 금융회사의 건전성을 저해할 뿐 아니라 전체 금융시스템의 안정성까지도 위협할 수 있다"고 말했다.

이어 금융감독원이 추진 중인 저탄소 전환 지원 방향 세 가지를 제시했다. 우선 금융감독원은 '한국형 전환금융'의 안착을 추진한다. 금융감독원은 정부 부처와 함께 지난 2월 '전환금융 가이드라인'을 발표했다. 유럽과 일본 등 이미 전환금융을 도입한 국가들의 제도를 고려하면서도 국내 기업의 특성에 맞춰 마련한 제도다.

이 원장은 "향후 글로벌 정합성을 바탕으로 우리 기업의 저탄소 전환에 큰 역할을 할 것으로 기대된다"며 "금융회사들은 향후 동 가이드라인을 활용하여 저탄소 전환을 추진하는 기업에 관련 자금이 원활히 공급될 수 있도록 노력해달라"고 당부했다.

기후공시 제도의 조기 정착도 지원한다. 글로벌 투자자의 기후공시 확대 요구와 저탄소 전환이라는 국가적 과제에 대응하기 위해 2028년부터 기후공시가 의무화될 예정인 만큼 국내 상장기업의 저탄소 전환계획 등 기후대응 관련 정보가 투명하게 제공될 수 있도록 지원한다는 계획이다.

금융권이 기후위기 대응을 새로운 성장기회로 활용할 수 있도록 지원하겠다는 구상도 밝혔다. 금감원은 2021년 '기후리스크 관리 지침서'를 발표하고 금융회사들의 이행을 독려해 왔다. 관련 기관과 함께 기후변화가 금융권에 미치는 영향을 측정하는 기후 스트레스 테스트도 실시하고 있다.

이 원장은 "이러한 노력에 힘입어 금융권의 기후리스크 관리 필요성에 대한 인식은 상당 부분 자리를 잡은 것으로 평가된다"며 "앞으로 금융감독원은 금융권이 기후위기 대응을 새로운 성장기회로 활용할 수 있도록 지원할 계획"이라고 전했다.

이를 위해 생산적 금융의 일환으로 추진 중인 에너지 전환과 기후테크 등에 대한 자금 공급이 적절히 이뤄지도록 지원하고, 필요할 경우 기후 관련 금융상품 개발 확대 등 시장 생태계 조성에도 나설 예정이다.

이향숙 이화여대 총장은 환영사에서 기후위기 대응과 저탄소 전환을 위해 금융과 기술, 교육과 연구, 산업과 정책이 연결돼야 한다고 강조했다.

특히 인공지능(AI)과 데이터 기술이 기후금융의 위험 관리 역량을 높이는 데 활용될 수 있다고 봤다. 이 총장은 "앞으로 기후금융에서도 데이터와 인공지능을 활용하여 기후위험을 보다 정교하게 측정하고 예측하며, 이를 금융의 의사결정과 리스크 관리에 연결하는 역량이 더욱 중요해질 것"이라고 말했다.

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