전주 경기전서 가을 역사문화 프로그램 '활기'

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 1일 경기전 역사체험 프로그램을 재개했다.
- 한지 이야기·수문장 교대의식 등 주간 행사를 운영한다.
- 별빛누빔·왕과의 산책으로 야간 콘텐츠도 확대했다.
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11월 초까지 별빛누빔·왕과의 산책 등 운영, 공연·해설·탐방 콘텐츠 다양화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 가을을 맞아 경기전의 역사와 기록문화를 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 재개하며 시민과 관광객을 위한 역사문화 콘텐츠를 확대한다고 1일 밝혔다.
시는 여름철 무더위로 잠시 중단했던 경기전 상설 프로그램을 9월부터 다시 운영한다. 올해 프로그램은 조선왕조와 전주사고의 역사성을 바탕으로 주·야간 프로그램을 구성해 경기전의 역사적 가치를 알리고 문화 향유 기회를 제공한다.
주요 프로그램은 '한지를 품은 전주사고 이야기', '수문장 교대의식', '별빛누빔', '왕과의 산책' 등이다.
'한지를 품은 전주사고 이야기'는 매주 토·일요일 오후 2시와 3시 경기전 내 전주사고에서 진행된다. 전주한지와 기록문화, 전주사고의 가치를 한지 인형을 활용한 연극 형식으로 풀어내 관람객이 역사와 기록문화의 의미를 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 했다.
매주 토요일 오후 2시 경기전 정문에서는 '수문장 교대의식'이 펼쳐진다. 수문군 교대 의식과 순라 행렬, 국악공연 등을 통해 조선시대 수문군의 모습을 재현한다.
밤의 경기전을 즐길 수 있는 프로그램도 마련된다. '별빛누빔'은 11월 초까지 매주 금요일 운영되며 테마별 빛 경관과 풍류 공연을 통해 경기전의 야간 정취를 선사한다.
'왕과의 산책'은 10월 24일까지 매주 토요일 오후 8시에 진행된다. 참가자들은 경기전의 고즈넉한 밤길을 걸으며 조선왕조와 경기전에 얽힌 이야기를 듣고 주요 공간을 탐방한다.
특별 프로그램인 '조선왕조실록 포쇄 재현'은 10월 9일 열린다. 포쇄는 조선왕조실록 등 국가 중요 기록물을 햇볕과 바람에 말려 습기를 제거하고 장기간 보존하기 위해 시행했던 전통적인 기록물 관리 방식이다.
이번 행사에서는 영접례와 포쇄 의례 등을 고증에 따라 재현해 조선왕조실록을 보존했던 전주사고의 역사적 의미와 기록문화의 가치를 알릴 예정이다.
시는 태조 이성계의 어진을 모신 경기전 정전과 조선왕조실록을 보관했던 전주사고가 함께 자리한 경기전에서 공연, 해설, 탐방 등 다양한 방식으로 조선왕조의 역사와 기록문화를 체험할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이성순 전주시 문화체육관광국장은 "선선한 가을 경기전의 역사와 매력을 느낄 수 있는 다양한 프로그램을 마련했다"며 "역사와 기록, 빛과 공연이 어우러진 경기전에서 낮과 밤의 색다른 모습을 즐겨보시길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com