트럼프 "한미연합훈련은 북한 김정은에 대한 모욕"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 미국 대통령이 19일 한미연합훈련을 김정은에 대한 모욕이라 했다.
- 그는 대규모 군사훈련을 좋아하지 않았고 김정은과 좋은 관계라고 했다.
- 트럼프는 연내 회동 의사를 거듭 밝히며 북미 대화를 언급했다.
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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 19일 "한미연합훈련은 김정은 북한 국무위원장에 대한 모욕"이라고 밝혔다.
미국 ABC 방송에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관 기자 간담회에서 "나는 북한을 상대로 사실상 이런 대규모 군사훈련을 하는 것을 좋아하지 않았다"며 "우리는 대규모 전쟁 훈련 중이었는데, 적어도 내 임기 동안 매우 잘 행동해 온 사람(김정은)에게 그것은 매우 모욕적인 일"이라고 말했다.
트럼프 대통령은 연내 김정은과 회동 의사를 거듭 피력했지만 두 사람이 서신을 주고받고 있는지에 대해서는 밝히지 않았다.
그는 '미국 행정부가 여전히 북한의 비핵화를 추구하느냐'는 기자들의 질문에도 즉답을 피한 채 "글쎄, 나는 그것에 대해 말하고 싶지 않다. 하지만 나는 김정은과 좋은 관계를 맺고 있다"고만 말했다.
이어 다른 대통령들은 자신처럼 김정은과 깊은 관계를 맺지 못했다는 점을 지적하며 "김정은은 나를 좋아하고, 나도 그를 좋아한다. 나는 그와 아주 잘 지냈다"고 강조했다.
트럼프는 또 집권 1기때의 북미 정상회담을 언급하며 "우리는 훌륭한 회담들을 했었다. 우리는 대화를 한다(We speak)"고 말했다. 그러면서 "솔직히 말해 내가 대통령으로 있는 것이 일본이나 한국과 같은 다른 나라들에 훨씬 더 안전하다"고 덧붙였다.
osy75@newspim.com