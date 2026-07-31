충남도, 첫 인공지능책임관에 홍종완 행정부지사 지명

AI 핵심 요약beta
- 충남도가 31일 홍종완 부지사를 첫 인공지능책임관으로 지명했다
- 홍 책임관은 인공지능 정책·사업 총괄과 중앙정부·타 시도 협력을 맡는다
- 충남도는 단일 책임체계로 인공지능 수도 조성과 행정체계 개편을 본격화했다
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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 도정 전반의 인공지능 전환을 이끌 첫 인공지능책임관을 세우고 '대한민국 인공지능 수도' 조성에 본격 나섰다.
충남도는 박수현 지사가 31일 홍종완 행정부지사를 충청남도 인공지능책임관(CAIO·Chief Artificial Intelligence Officer)으로 지명했다고 밝혔다.
홍 부지사는 앞으로 충남의 인공지능 정책 수립과 주요 사업을 총괄하고 중앙정부와 다른 시도 및 관계기관 간 협력체계를 조정하는 역할을 맡는다.
구체적으로 공공서비스의 인공지능 기반 혁신 방안을 마련하고 인공지능 기술 도입과 활용을 촉진하는 한편 관련 규제 개선과 산업 육성, 신뢰 기반 조성 등을 이끌 예정이다.
또 '인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법'과 시행령에 따라 대통령 직속 국가인공지능전략위원회 산하 인공지능책임관협의회에도 충남 대표로 참여한다.
충남도는 이번 지명을 통해 인공지능 정책을 단일 책임체계 아래 추진하고 국가 정책과의 연계성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
박 지사는 홍 부지사의 행정 경험과 정책 조정 능력, 기관 간 협업 역량 등을 고려해 책임관으로 지명한 것으로 전해졌다.
도는 앞서 인공지능 기본사회 구현과 인공지능 산업 혁신을 양대 축으로 한 민선9기 첫 조직개편안을 마련했다.
해당 개편안은 지난 29일 충남도의회를 통과했으며 도는 다음 달 10일부터 인공지능 수도 조성을 위한 새로운 행정체계를 본격 가동할 계획이다.
박수현 지사는 "도민이 실제 변화를 체감할 수 있는 인공지능 기반 행정을 구현하고 충남을 대한민국 인공지능 수도로 만드는 데 속도를 내겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com