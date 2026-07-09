충남도, AI·청년·행정통합 전담조직 신설한다

AI 핵심 요약beta
- 충남도가 9일 AI·청년·행정통합 강화한 첫 조직개편안을 마련했다.
- AI기본사회복지실·AI산업혁신국·청년성장국·행정통합균형성장국 등 신설·개편해 복지·산업·청년·초광역 협력을 강화했다.
- 도는 14일까지 도민 의견 수렴 후 최종안을 확정해 도의회 의결 시 31일부터 시행한다.
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AI기본사회복지실·AI산업혁신국·청년성장국 등 신설
[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 민선 9기 핵심 과제 추진을 위해 AI, 청년, 행정통합 기능을 전면에 배치한 첫 조직개편안을 마련했다.
9일 충남도에 따르면 '충청남도 행정기구 및 정원에 관한 조례 일부개정 조례안'을 오는 10일 입법예고. 개편안은 박수현 도정의 비전인 '통(通)하는 충남'을 실행할 전담 조직을 신설·재편하는 데 초점을 맞췄다.
가장 큰 변화는 AI 조직 강화다. 도는 'AI 수도 충남' 추진을 위해 AI기본사회복지실과 AI산업혁신국을 신설·개편한다. AI기본사회복지실은 아동, 노인, 장애인 통합돌봄과 보건의료 등 복지 분야에 AI를 접목하는 역할을 맡는다. AI산업혁신국은 미래산업 발굴, 연구개발, AI 인프라 구축, 제도 개선 등 산업 전반의 AI 전환을 담당한다.
청년정책 전담 조직인 청년성장국도 새로 만든다. 청년정책과 성평등·가족, 인재양성 기능을 한데 묶어 교육, 취업, 지역 정착까지 종합 지원하는 체계를 구축한다는 구상이다.
행정통합 기능도 별도 축으로 강화된다. 기존 균형발전국은 행정통합균형성장국으로 확대 개편된다. 이 조직은 충청권 행정통합과 충청광역연합, 5극3특 발전 전략 등 초광역 협력과 균형성장 업무를 총괄한다.
경제 분야에서는 경제통상국에 첨단산업과와 노동정책과가 신설된다. 소상공경제정책과와 중소기업지원과도 재편해 미래산업 육성, 민생경제 회복, 노동정책 기능을 함께 보강한다.
사회연대경제국도 신설된다. 사회연대경제 조직 육성, 사회적 금융 지원, 지역 혁신 생태계 조성 등을 맡아 지역경제 선순환 기반을 강화하는 역할이다.
이 밖에 농축산국은 농촌사회 활력 회복 중심으로 기능을 조정하고 기후환경산림국은 기후·에너지 기능을 일원화해 기후위기 대응과 에너지 전환 업무를 함께 추진한다.
도는 오는 14일까지 도민 의견을 수렴한 뒤 조직개편 최종안을 확정해 도의회에 제출할 계획이다. 조례안이 제380회 도의회 정례회에서 의결되면 오는 31일부터 시행된다.
gyun507@newspim.com