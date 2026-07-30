경기도일자리재단, 전역군인 '스마트물류 현장 실무자 과정' 수료식 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도일자리재단은 29일 스마트물류 교육과정 수료식을 개최했다.
- 이번 과정은 전역군인의 군 경력을 민간 물류산업으로 연계해 자격증 취득·실무교육·기업면접을 일체화해 재취업을 지원했다.
- 재단은 수료 후 취업 현황을 모니터링하고 군친화 기업과 협업을 확대해 전역군인 사회 안착을 돕겠다고 밝혔다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단은 지난 29일 '2026년 경기도 국방전직지원사업'의 일환으로 운영한 '채용연계형 스마트물류 현장 실무자 양성 과정' 수료식을 성황리에 개최했다고 30일 밝혔다.
재단에 따르면 이번 교육과정은 전역군인이 군 복무 중 쌓은 경험과 리더십 등 직무 역량을 민간 물류산업 분야로 성공적으로 전환할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다.
지속적인 실무교육과 관련 자격증 취득, 현장 기업 면접을 일체화해 전역군인의 안정적인 민간 일자리 재취업을 실질적으로 지원했다.
지난 6월부터 약 6주간 실시된 이번 교육은 ▲ 지게차 운전기능사 ▲ ERP 정보관리사(물류 분야) 등 기업 자원 관리 및 현장 실무에 직접 활용되는 이론·실습 과정으로 구성됐다. 전체 교육생 24명 중 23명이 성공적으로 모든 과정을 이수했다.
특히 이번 프로그램은 단순 교육에 그치지 않는 '채용연계형'으로 추진됐다. 수료식 당일 쿠팡 채용담당자가 직접 교육장을 찾아 교육생들을 대상으로 지게차 실무평가와 대면 면접을 진행했으며 합격자는 후속 채용 절차를 거쳐 물류 현장에 최종 배치된다.
재단은 수료 이후에도 교육생들의 취업 여부 및 고용 유지 현황을 모니터링하고 군친화 기업과의 협업을 지속 확대해 나갈 방침이다.
윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 "전역군인이 군에서 쌓은 소중한 경력과 역량은 민간 기업에서도 뛰어난 경쟁력을 갖춘 자산"이라며 "앞으로도 기업의 실제 수요를 반영한 채용연계형 직업훈련을 확충해 전역군인의 성공적인 사회 안착을 다각도로 지원하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com