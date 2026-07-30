KPGA 프로골퍼 송경서, 가수 '송프로' 변신…싱글 '마셔라' 발매

AI 핵심 요약beta
- KPGA 프로골퍼 송경서가 지난 13일 신곡 마셔라를 냈다.
- 가수 송프로로 두 번째 싱글을 발매했다.
- 음주 카타르시스 송으로 흥겨운 분위기를 담았다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = KPGA 프로골퍼 송경서가 '송프로'로 가요계에 새로운 활력을 불어넣는다.
송프로는 지난 13일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 두 번째 디지털 싱글 '마셔라'를 발매했다.
송프로는 본명 송경서로 활동 중인 KPGA 프로골퍼다. 탄탄한 실력을 바탕으로 골프 레슨과 방송 해설 활동을 병행하며 대중과 만나온 그는 지난해 6월 첫 번째 디지털 싱글 '냅다 갈겨라'를 발매하고 가수로서 새로운 도전에 나섰다.
지난 13일 발매된 '마셔라'는 치열하고 바쁜 일상을 살아가는 모든 이들의 스트레스를 한 방에 날려줄 유쾌하고 신나는 음주 카타르시스 송이다. 지친 하루를 보낸 이들에게 잠시 고민을 내려놓고 시원하게 건배하자는 위로와 응원의 메시지를 전한다.
이번 곡은 바쁜 일상을 뒤로하고 반가운 사람들과 술 한 잔을 기울이는 순간의 즐거움을 생생하게 표현해 짜릿한 대리 만족을 선사한다.
여기에 익숙한 술자리 구호를 활용한 "언제까지 어깨춤을 추게 할 거야", "술이 들어간다"이라는 후렴구가 강한 중독성을 자아내며 곡의 흥을 최고조로 끌어올린다. 답답한 속을 뻥 뚫어주는 경쾌한 리듬과 송프로 특유의 시원한 보컬 또한 어우러져 회식과 술자리의 분위기를 돋울 새로운 건배 테마곡의 탄생을 예고한다.
프로골퍼와 골프 레슨 전문가, 방송 해설가에 이어 가수로까지 활동 영역을 넓힌 송프로는 자신만의 친근하고 유쾌한 매력을 앞세워 대중에게 색다른 즐거움을 전하고 있다. 송프로는 앞으로 다양한 방송과 무대를 통해 활발한 활동을 펼칠 예정이다.
alice09@newspim.com