한국 보존기술로 몽골 문화유산 지킨다…교육부, 현지 전문인력 양성 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

몽골 최초 유형문화유산보존기술학과 설립

교육과정·실습시설 구축해 자립 운영 전환

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 한국과 몽골이 교육 협력을 통해 몽골의 문화유산 보존기술을 높이고 현지 전문인력을 양성할 수 있는 기반을 마련했다고 30일 밝혔다.

최교진 교육부 장관은 지난 10일 몽골과학기술대학교를 방문해 '국제협력 선도대학 육성·지원 사업'의 추진 성과를 확인했다. 롭상체렌 엥흐암갈랑 몽골 교육부 장관과 함께 문화유산 보존처리·분석시설과 디지털 기록화 실습시설을 둘러보고 사업 종료 이후 학과 운영 방안과 양국의 고등교육 협력 확대 방향을 논의했다.

교육부 전경. [사진=교육부]

국제협력 선도대학 육성·지원 사업은 국내 대학의 교육·연구 역량을 활용해 개발도상국 대학의 학과 신설과 교육과정 개발, 교수 양성 등을 지원하는 고등교육 공적개발원조 사업이다.

국립공주대학교 사업단은 2020년부터 몽골과학기술대학교와 협력해 문화유산 보존 분야의 전문인력을 양성하는 사업을 추진했다. 그 결과 2022년 12월 몽골 최초로 '유형문화유산보존기술학과'가 설립됐다.

공주대 사업단은 한국의 교육 경험을 토대로 전공 교육과정을 개발하고 몽골어 교재를 제작했다. 실험·실습시설을 구축하고 현장실습 프로그램을 운영해 몽골 대학이 자체적으로 문화유산 보존인력을 양성할 수 있도록 지원했다.

현재 학과의 누적 입학생은 51명이며 첫 졸업생은 2027년 5월 배출될 예정이다. 졸업생들은 박물관과 문화유산센터, 발굴조사기관 등 관련 분야에 진출할 것으로 예상된다.

해당 전공은 2023년 몽골 교육과학부가 선정한 '미래교육에서 요구되는 전문 분야'에도 포함됐다. 학과와 함께 설립된 문화유산보존교육센터는 대학의 학부 교육과 현장 실무교육을 연계하는 역할을 맡는다.

정부초청 외국인 장학사업을 통한 현지 교원 양성도 이뤄졌다. 몽골과학기술대학교 다바오르지 교수는 공주대에서 문화유산 디지털 분야 박사학위를 취득했으며 앞으로 학과 교수와 문화유산보존교육센터장을 맡아 현지 교육을 이끌 예정이다.

이에 따라 사업 초기 한국에서 파견된 전문가를 중심으로 운영됐던 교육과정은 몽골 현지 교원이 주도하는 자립형 체계로 전환되고 있다. 양국은 사업이 끝난 뒤에도 교육과정이 안정적으로 운영되도록 협력을 이어갈 계획이다.

최 장관은 "국제협력 선도대학 육성·지원 사업의 의미는 해외 협력 대학이 스스로 교육과 연구를 추진할 수 있는 역량을 갖추도록 지원하는 데 있다"며 "앞으로도 협력 대학이 안정적으로 교육과정을 운영하며 전문인력을 양성할 수 있도록 교육협력과 성과 확산을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

롭상체렌 엥흐암갈랑 장관은 "몽골에서 문화유적 발굴이 활발히 진행되는 가운데 한국의 협력은 몽골을 넘어 세계 문화유산의 발굴·보존에 기여하는 일"이라며 한국 정부에 감사를 표했다.

jane94@newspim.com