프롬바이오 심태진, 자사주 15만주 추가 매수

AI 핵심 요약beta
- 프롬바이오 심태진 대표가 1일 자사주 15만주를 추가 매수했다
- 심 대표는 지난달 9일 포함 두 차례에 걸쳐 총 28만주를 매수해 지분율을 37.04%로 높였다
- 프롬바이오는 책임경영과 장기 성장성 신뢰 제고를 위해 R&D·신제품·글로벌 진출에 집중할 계획이라고 밝혔다
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시장 불확실성 속 추가 매입...장기 성장성 자신감 표명
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 건강기능식품 전문기업 프롬바이오의 심태진 대표이사가 지난달 9일 자사주 13만주를 장내 매수한 데 이어 추가로 15만주를 매수했다.
프롬바이오는 심 대표가 자사주 15만주를 장내 매수했다고 1일 공시를 통해 밝혔다. 심 대표는 두 차례에 걸쳐 총 28만주를 장내 매수했다. 이에 따라 심 대표의 지분율은 매수 전 36.06%에서 37.04%로 높아졌다.
회사 측은 이번 주식 매수가 최근 대내외 경제 불확실성과 소비심리 위축 등 시장 환경 속에서 회사의 장기 성장성에 대한 경영진의 판단을 시장에 전달하기 위한 조치라고 설명했다. 최고경영자가 직접 지분을 추가 확보해 책임경영 의지를 보인 것이라는 입장이다.
프롬바이오는 단기 시장 변동성에 대응해 핵심 사업 경쟁력 강화와 신규 수익원 창출에 역량을 집중한다는 계획이다. 회사는 연구개발(R&D)을 기반으로 개별인정형 기능성 원료 파이프라인을 확장하고, 신제품 출시와 마케팅을 통해 헬스케어 및 뷰티 시장에서 사업 기반을 강화할 방침이다.
심태진 프롬바이오 대표이사는 "현재의 어려운 시장 환경으로 인해 주주 여러분께서 느끼시는 우려에 대해 깊이 공감하고 있으며, 이를 타개하기 위해 경영진을 포함한 전 임직원이 뼈를 깎는 노력을 기울이고 있다"며 "이번 장내 매수는 당사의 내재 가치와 미래 비전에 대한 변함없는 확신을 보여드리기 위한 실천"이라고 말했다.
이어 "앞으로도 전략적인 신제품 출시와 글로벌 시장 진출 등 구체적이고 가시적인 사업 성과를 통해 시장의 신뢰에 보답하고, 주주 가치를 최우선으로 제고하는 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com