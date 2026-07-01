프롬바이오 심태진, 자사주 15만주 추가 매수

경영진 책임경영 의지 강조...자사주 매수로 신뢰 제고

시장 불확실성 속 추가 매입...장기 성장성 자신감 표명

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 건강기능식품 전문기업 프롬바이오의 심태진 대표이사가 지난달 9일 자사주 13만주를 장내 매수한 데 이어 추가로 15만주를 매수했다.

프롬바이오는 심 대표가 자사주 15만주를 장내 매수했다고 1일 공시를 통해 밝혔다. 심 대표는 두 차례에 걸쳐 총 28만주를 장내 매수했다. 이에 따라 심 대표의 지분율은 매수 전 36.06%에서 37.04%로 높아졌다.

회사 측은 이번 주식 매수가 최근 대내외 경제 불확실성과 소비심리 위축 등 시장 환경 속에서 회사의 장기 성장성에 대한 경영진의 판단을 시장에 전달하기 위한 조치라고 설명했다. 최고경영자가 직접 지분을 추가 확보해 책임경영 의지를 보인 것이라는 입장이다.

프롬바이오 로고. [사진=프롬바이오]

프롬바이오는 단기 시장 변동성에 대응해 핵심 사업 경쟁력 강화와 신규 수익원 창출에 역량을 집중한다는 계획이다. 회사는 연구개발(R&D)을 기반으로 개별인정형 기능성 원료 파이프라인을 확장하고, 신제품 출시와 마케팅을 통해 헬스케어 및 뷰티 시장에서 사업 기반을 강화할 방침이다.

심태진 프롬바이오 대표이사는 "현재의 어려운 시장 환경으로 인해 주주 여러분께서 느끼시는 우려에 대해 깊이 공감하고 있으며, 이를 타개하기 위해 경영진을 포함한 전 임직원이 뼈를 깎는 노력을 기울이고 있다"며 "이번 장내 매수는 당사의 내재 가치와 미래 비전에 대한 변함없는 확신을 보여드리기 위한 실천"이라고 말했다.

이어 "앞으로도 전략적인 신제품 출시와 글로벌 시장 진출 등 구체적이고 가시적인 사업 성과를 통해 시장의 신뢰에 보답하고, 주주 가치를 최우선으로 제고하는 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com