프롬바이오, 위엔매스틱 롯데홈쇼핑서 연속 완판

AI 핵심 요약beta
- 프롬바이오가 30일 위엔매스틱 완판을 발표했다
- 롯데홈쇼핑 24주분 패키지가 2회 연속 전량 매진됐다
- 국내 유일 매스틱검 원료로 브랜드 신뢰와 입지를 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 건강기능식품 전문기업 프롬바이오의 위 건강기능식품 '위엔매스틱'이 홈쇼핑 채널에서 연이은 완판을 기록했다고 30일 밝혔다.
프롬바이오는 지난 13일과 26일 롯데홈쇼핑 방송에서 '24주분 패키지'가 준비 수량을 초과하며 전량 매진됐다고 30일 밝혔다. 약 6개월 분량의 대용량 구성 제품이 연속 완판된 것이다.
회사에 따르면 최근 건강기능식품 시장 내 경쟁 심화와 소비 위축 환경 속에서도 입증된 제품력과 브랜드 신뢰를 기반으로 충성 고객 중심의 구매가 확대되고 있다. 이는 단순한 단기 소비가 아닌 장기 사용을 염두에 둔 소비자들의 선택으로 해석된다.
'위엔매스틱'은 식품의약품안전처로부터 국내 유일 개별인정형 원료로 인정받은 매스틱검을 적용한 제품이다. 매스틱검은 그리스 키오스 섬에서만 자라는 매스틱 나무에서 채취되는 식물성 원료로 높은 기능성뿐 아니라 희소성을 갖춘다.
프롬바이오 관계자는 "이번 연속 완판은 위엔매스틱의 브랜드 경쟁력과 소비자 신뢰를 입증하는 지표"라며 "향후 온·오프라인 채널 확장을 통해 성장 모멘텀을 이어가고 건강기능식품 시장 내 입지를 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com