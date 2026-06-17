프롬바이오, 창립 20주년 프로모션 진행

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5만원·10만원 이상 구매 고객 대상 사은품 증정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 건강기능식품 전문기업 프롬바이오는 창립 20주년을 맞아 오는 17일부터 30일까지 공식 온라인몰에서 고객 감사 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 프로모션은 프롬바이오가 창립 20주년을 맞아 공식몰 회원을 대상으로 할인, 적립, 사은품 혜택을 제공하는 행사다.

행사 기간 공식몰 회원에게는 회원 등급에 따라 최대 10% 할인과 10% 적립 혜택이 적용된다. 전 상품 무료배송 서비스도 제공된다.

[사진=프롬바이오]

구매 금액별 사은 혜택도 운영한다. 5만원 이상 구매 고객에게는 '유기농 레자몽 1박스'를 증정한다. 10만원 이상 구매 고객에게는 '루테인 아이구미 2박스'를 제공한다.

10만원 이상 구매 고객에게는 할인 쿠폰도 추가 지급된다. 이번 프로모션의 상세 내용은 프롬바이오 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.

프롬바이오 관계자는 "창립 20주년을 맞아 고객 성원에 보답하고자 이번 행사를 기획했다"며 "앞으로도 연구개발을 통해 제품을 선보일 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com