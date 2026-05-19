프롬바이오, 연질캡슐형 '위엔 매스틱' 출시

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위통·속쓰림·위산역류 개선 효과 확인

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 프롬바이오가 연질캡슐 제형의 매스틱 건강기능식품 '위엔 매스틱'을 출시한다고 19일 밝혔다. 신제품은 오는 20일 오전 9시 20분 CJ온스타일 방송을 통해 처음 선보이며, 프롬바이오 자사몰과 네이버 스마트스토어에서도 구매할 수 있다.

'위엔 매스틱'은 기존 가루 스틱포 형태의 '위건강엔 매스틱'과 달리 연질캡슐 제형으로 개발됐다. 하루 3캡슐 섭취 방식의 원데이 팩으로 구성됐으며, 약 10년간의 연구개발을 거쳤다.

주요 원료인 매스틱검은 그리스 키오스 섬에서만 채취되는 식물성 원료로 연 1회만 수확이 가능하다. EU의 PDO(원산지 보호 제도) 인증을 받았으며, 키오스 섬의 매스틱 재배 방식은 유네스코 인류무형문화유산에 등재돼 있다. 프롬바이오는 그리스 매스틱 재배자협회와 독점 계약을 체결해 원료를 공급받고 있다.

[사진=프롬바이오]

해당 원료는 식품의약품안전처로부터 '위 불편감 개선에 도움을 줄 수 있음' 기능성을 인정받은 개별인정형 원료다. 하루 권장량 기준 3주간 섭취한 인체적용시험에서는 위통·상복부 위불편·경미한 속쓰림 등 기능성 소화불량 증상 개선과 함께 위산 역류·위식도 역류현상 관련 지표 개선 효과가 확인됐다.

프롬바이오 관계자는 "새로워진 형태로 매스틱을 경험할 수 있도록 '위엔 매스틱'을 출시했다"며 "원료 경쟁력과 연구개발을 기반으로 차별화된 건강기능식품을 선보일 예정"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com