프롬바이오, 연질캡슐형 '위엔 매스틱' 출시

AI 핵심 요약beta
- 프롬바이오가 19일 연질캡슐 위엔 매스틱을 출시했다.
- 신제품은 20일 CJ온스타일과 자사몰·스마트스토어에서 판다.
- 매스틱 원료는 위 불편감 개선 기능성을 인정받았다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 프롬바이오가 연질캡슐 제형의 매스틱 건강기능식품 '위엔 매스틱'을 출시한다고 19일 밝혔다. 신제품은 오는 20일 오전 9시 20분 CJ온스타일 방송을 통해 처음 선보이며, 프롬바이오 자사몰과 네이버 스마트스토어에서도 구매할 수 있다.
'위엔 매스틱'은 기존 가루 스틱포 형태의 '위건강엔 매스틱'과 달리 연질캡슐 제형으로 개발됐다. 하루 3캡슐 섭취 방식의 원데이 팩으로 구성됐으며, 약 10년간의 연구개발을 거쳤다.
주요 원료인 매스틱검은 그리스 키오스 섬에서만 채취되는 식물성 원료로 연 1회만 수확이 가능하다. EU의 PDO(원산지 보호 제도) 인증을 받았으며, 키오스 섬의 매스틱 재배 방식은 유네스코 인류무형문화유산에 등재돼 있다. 프롬바이오는 그리스 매스틱 재배자협회와 독점 계약을 체결해 원료를 공급받고 있다.
해당 원료는 식품의약품안전처로부터 '위 불편감 개선에 도움을 줄 수 있음' 기능성을 인정받은 개별인정형 원료다. 하루 권장량 기준 3주간 섭취한 인체적용시험에서는 위통·상복부 위불편·경미한 속쓰림 등 기능성 소화불량 증상 개선과 함께 위산 역류·위식도 역류현상 관련 지표 개선 효과가 확인됐다.
프롬바이오 관계자는 "새로워진 형태로 매스틱을 경험할 수 있도록 '위엔 매스틱'을 출시했다"며 "원료 경쟁력과 연구개발을 기반으로 차별화된 건강기능식품을 선보일 예정"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com