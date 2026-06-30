신한은행, '나라사랑카드 배틀그라운드' 5만좌 한정 출시

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게임 IP 접목 디자인·혜택 강화

군 장병 대상 이벤트도 추진

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 인기 게임 IP를 접목한 나라사랑카드를 선보이며 군 장병 대상 서비스 확대에 나섰다.

신한은행은 신한카드, 크래프톤과 협업해 '신한 나라사랑카드 배틀그라운드 에디션'을 오는 7월 1일부터 5만좌 한정으로 출시한다고 30일 밝혔다.

[사진=신한은행]

이번 상품은 'PUBG: 배틀그라운드' 지식재산권(IP)을 활용해 카드 디자인과 혜택을 차별화한 것이 특징이다.

카드 디자인은 게임 내 상징 요소를 반영한 두 가지 유형으로 구성됐다. 보급 상자를 모티브로 한 '보급함 에디션'과 3레벨 헬멧 캐릭터를 적용한 '삼뚝맨 에디션'이 제공된다.

출시를 기념한 이벤트도 마련됐다. 선착순 3만명에게는 게임 재화인 지코인(G-Coin)을 최소 100에서 최대 1만 단위로 받을 수 있는 이벤트 참여 기회가 주어지며, 발급 고객 전원에게 협업 스티커가 제공된다.

이와 함께 추첨을 통해 1000명에게 맞춤형 가죽 마우스패드를 증정하고, 일부 당첨자에게는 보급함 콘셉트의 한정 굿즈도 추가 제공할 예정이다.

신한은행과 협력사들은 이번 출시를 계기로 군 장병 대상 문화·복지 프로그램도 확대할 계획이다. 오는 7월 중 장병 참여형 배틀그라운드 이벤트 매치를 열어 건전한 여가와 소통 기회를 제공한다는 구상이다.

peterbreak22@newspim.com