최현욱, 눈빛만으로 완성한 '이강'…'맨 끝줄 소년'서 파격 변신

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최현욱이 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'에서 속내를 감춘 대학생 이강 역을 맡아 새로운 얼굴을 선보인다.

최현욱은 26일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'에서 한층 깊어진 연기 변신을 선보인다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 맨 끝줄 소년 캐릭터 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.06.04 moonddo00@newspim.com

'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 '허문오'(최민식)가 강의실 맨 끝줄 소년 '이강'(최현욱)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.

최현욱이 맡은 이강은 강의실 맨 끝줄에 앉아 세상을 관찰하는 대학생으로, 문학 교수 허문오의 삶에 조금씩 균열을 만들어내는 핵심 인물이다. 순수한 제자처럼 보이지만, 이야기가 전개될수록 그의 진짜 의도와 감정에 대한 궁금증을 키우며 극의 긴장감을 이끈다.

이번 작품에서 최현욱은 그동안 선보여온 청춘의 이미지에서 벗어나 한층 절제된 연기 변신에 나선다. 쉽게 속내를 드러내지 않는 이강을 눈빛과 호흡만으로 그려내며 새로운 연기 결을 보여줄 예정이다.

감정을 직접적으로 드러내기보다 침묵과 분위기만으로 인물을 완성해야 하는 이강은 최현욱에게도 새로운 연기적 도전이었다. 최현욱은 소속사 골드메달리스트를 통해 "이강을 완성하기 위해 몸의 자세부터 시선 처리까지 세밀하게 고민하며 인물의 관찰자적 특성을 구축했다"고 밝히며, 캐릭터를 향한 깊은 고민과 준비 과정을 전했다.

또한 기대를 모으는 부분은 최민식과의 연기 호흡이다. 대한민국을 대표하는 배우 최민식과 최현욱이 그려낼 사제 관계는 작품의 주요 관전 포인트로 단순한 교수와 제자의 관계를 넘어 서로를 탐색하고 흔드는 심리전이 극의 몰입도를 더욱 끌어올릴 것으로 기대를 모은다.

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