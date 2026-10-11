소상공인 5개 단체 "쿠팡이츠 전산 오류 피해 보상안 마련하라"

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쿠팡이츠, 취소 고객 3000원 쿠폰·점주 보상 예정

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 소상공인연합회를 비롯한 배달 플랫폼 관련 5개 단체가 지난 9일 쿠팡과 쿠팡이츠에서 발생한 대규모 전산 오류와 관련해 피해 보상안 마련을 촉구했다.

소상공인연합회와 전국상인연합회, 한국외식업중앙회, 한국프랜차이즈산업협회, 전국카페사장협동조합은 11일 공동 성명서를 내고 "전산망 오류 사태가 불편을 넘어 소상공인의 생존권을 직접적으로 위협했다"고 밝혔다.

서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB]

이들은 "심야 시간 배달 매출에 의존하는 외식업 종사자들과, 비싼 프로모션 및 광고비를 지출하고도 제대로 된 판매 기회조차 얻지 못한 온라인 입점 소상공인의 피해와 절규를 외면해서는 안 된다"고 했다.

이어 "쿠팡은 이번 접속 장애로 인한 소상공인의 영업 손실을 투명하게 산정하고, 광고비 환불 등 실질적이고 전면적인 피해 보상안을 신속히 마련하라"고 촉구했다.

지난 9일 오전 0시께부터 2시간 넘게 쿠팡과 쿠팡이츠에서 시스템 오류가 발생하면서 쿠팡이츠를 통한 배달 주문이 중단됐다. 주문을 수락한 뒤 전산 장애가 발생해 조리 완료 버튼을 누르지 못하거나 라이더가 매장에 도착했음에도 고객 주소를 확인하지 못해 배달이 이뤄지지 않는 사례가 발생했다.

쿠팡이츠는 음식 주문 후 취소된 고객에게 3000원 쿠폰을 지급하고, 음식점주에게는 주문 후 취소된 건에 대해 보상을 진행할 예정이다.

kji01@newspim.com