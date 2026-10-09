쿠팡, 전산장애 주문 취소 고객에 캐시 준다…라이더·점주도 보상

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9일 새벽 시스템 오류...약 2시간 30분만 정상화

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 쿠팡이 시스템 장애로 주문이 취소된 고객에게 쿠팡캐시 5000원을 지급한다. 쿠팡이츠는 피해를 본 고객과 점주, 라이더에게 보상한다

9일 유통업계 등에 따르면 쿠팡은 이날 0시부터 시스템 오류가 발생해 2시 30분경 정상화됐다.

서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB]

해당 오류로 애플리케이션과 홈페이지 접속이 불가했다. 내부 전산 시스템 접속도 차질을 빚으면서 물류가 멈추고 정상적인 배송이 불가능해 주문 상품 일부가 취소 처리됐다.

쿠팡은 주문이 취소된 고객에게 쿠팡캐시 5천원을 지급하기로 하고 해당 고객들에게 보상 및 지급 관련 안내를 순차적으로 진행중이다.

쿠팡캐시는 적립일로부터 6개월간 사용 가능하다.

쿠팡이츠 배달 역시 차질을 빚었다. 쿠팡이츠는 음식 주문 후 취소된 고객에게 3000원 쿠폰을 지급한다. 주문하려다 실패한 이력이 있는 고객에게는 1000원 쿠폰이 지급된다.

해당 시간대 수락한 주문이 취소된 라이더는 매장 도착 이력 확인 시 1000원, 음식 픽업 후 취소된 주문은 해당 주문 배달비 전액을 지급하기로 했다. 라이더 보상은 다음 정산일 자동 지급된다.

음식점주에게도 주문 후 취소된 건에 대한 보상이 진행될 예정이다.

gdy10@newspim.com