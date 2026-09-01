쿠팡이츠, 속초시장 참여 매출 87%↑

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이츠는 1일 속초관광수산시장 매출이 87% 늘었다고 했다
- 7월 16일부터 지난달 17일까지 상생 기획전을 진행했다
- 할인쿠폰·홍보 지원으로 민영활어공장 등 매출도 뛰었다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이츠는 속초관광수산시장 전통시장 상생 기획전에 참여한 매장의 행사 기간 매출이 전월 동일 기간 대비 87% 증가했다고 1일 밝혔다.
'우리동네 진짜시장-속초관광수산시장' 기획전은 여름 휴가철 관광객과 지역 고객에게 시장 먹거리를 알리고 상인의 온라인 판로 확대를 지원하기 위해 7월 16일부터 지난달 17일까지 진행됐다.
쿠팡이츠는 행사 기간 참여 매장에 할인 쿠폰을 제공하고 시장 맛집을 소개하는 프로모션을 진행했다. 선정 매장에는 홍보 영상 제작과 메뉴 사진 촬영도 지원했다.
기획전의 '금주의 추천 매장'에 소개된 활어회 전문점 민영활어공장은 신규 고객 주문이 늘면서 주간 매출이 전주 대비 220% 증가했다. 홍게 도시락 전문점 예스수산의 주간 매출도 전주 대비 96% 늘었다.
쿠팡이츠가 지난 3월 청량리종합시장에서 진행한 기획전에서는 참여 매장 매출이 전월 대비 약 54% 증가했다. 청량리시장 상인의 올해 상반기 쿠팡이츠 매출은 전년 대비 약 40% 늘었다.
쿠팡이츠서비스는 지난 6월 속초시장 상인에게 친환경 봉투 20만장을 무상 제공했다. 쿠팡이츠와 쿠팡이츠서비스는 전국상인연합회와 함께 전국 전통시장 상인에게 친환경 봉투 120만개와 친환경 용기 약 30만개도 지원했다.
쿠팡이츠는 2021년 10월부터 전통시장 매장을 대상으로 포장서비스 중개이용료 무료 프로모션을 운영하고 있다. 앞으로 지역과 시장별 특색을 반영한 기획전과 디지털 전환 프로그램을 이어갈 계획이다.
kji01@newspim.com