애큐온캐피탈, 상반기 순이익 456억원…전년比 30.3% 증가

AI 핵심 요약beta
- 애큐온캐피탈이 1일 상반기 순익 456억원을 기록했다.
- 영업자산 확대와 포트폴리오 운용으로 순이익이 늘었다.
- 연체율은 낮아졌으나 고정이하여신비율은 상승했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
애큐온저축은행, 외형보다 건전성 관리·체질 개선 집중
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 애큐온캐피탈은 올해 상반기 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준 당기순이익이 456억원으로 전년 동기 대비 30.3% 증가했다고 1일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 581억원으로 26.7% 늘었다.
별도 기준 당기순이익은 253억원으로 전년 동기 대비 4.0% 증가했다. 기업금융을 중심으로 자산을 확대하고 시장 상황에 맞춰 포트폴리오를 운용한 결과다.
상반기 말 별도 기준 대출자산은 3조435억원으로 지난해 말보다 9.5% 증가했다. 유가증권 등 투자자산도 9335억원으로 같은 기간 12.0% 늘었다.
영업자산 확대에 따라 이자수익이 이자비용보다 큰 폭으로 증가하면서 순이자손익은 258억원으로 전년 동기 대비 13.7% 늘었다. 투자금융 부문에서는 상장사 메자닌 등을 중심으로 포트폴리오를 운용하는 동시에 투자자산 회수를 병행했다.
건전성 지표도 일부 개선됐다. 상반기 말 연체금액은 지난해 말 1069억원에서 998억원으로 71억원 감소했고, 연체율은 3.52%에서 3.04%로 0.48%포인트 하락했다.
조정자기자본비율은 19.73%로 여신전문금융업감독규정상 경영지도 기준인 7%를 웃돌았다.
다만 고정이하여신비율은 일부 요주의 채권의 건전성 재분류와 부실채권 회수 지연 등의 영향으로 지난해 말 2.98%에서 3.76%로 상승했다. 애큐온캐피탈은 하반기 정상 채권에 대한 모니터링을 강화하고 부실채권 회수·정리에 나설 계획이다.
자회사 애큐온저축은행은 상반기 외형 확대보다 자산건전성 관리와 포트폴리오 재편에 집중했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 개인금융 익스포저를 지속적으로 관리하면서 여신과 영업수익은 감소했다.
반면 일반기업회계기준(K-GAAP)상 영업비용은 전년 동기 대비 11.1% 줄었다. 고정이하여신비율은 지난해 상반기 6.43%에서 올해 상반기 6.25%로, 연체율은 5.09%에서 4.84%로 각각 개선됐다. 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 12.18%를 기록했다.
애큐온캐피탈은 별도 기준 자산 5조원 달성을 목표로 리스크 관리 범위 내에서 성장 기조를 이어간다는 방침이다.
애큐온캐피탈 관계자는 "상반기는 캐피탈이 성장세를 이어가는 한편 저축은행은 단기 실적보다 자산의 질을 우선하며 체질을 재정비한 시기였다"며 "그간의 체질 개선을 실질적인 수익 회복으로 연결해 그룹의 질적 성장 기반을 더욱 견고히 할 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com