알파칩스, 자동차 기능안전 'ISO 26262' 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 알파칩스는 1일 ISO 26262 인증을 획득했다
- 차량용 반도체 설계와 기능안전 역량을 입증했다
- 글로벌 완성차 수주 확대와 성장에 나선다
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글로벌 완성차 업체와 관련 사업 협의…국내외 수주 확대 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 알파칩스가 자동차 기능안전 국제표준 'ISO 26262' 인증을 획득하고 글로벌 자동차 전장시장 공략에 나선다.
1일 알파칩스는 글로벌 인증기관 DNV로부터 자동차 기능안전 국제표준인 'ISO 26262' 인증을 획득했다고 밝혔다.
ISO 26262는 국제표준화기구(ISO)가 지난 2011년 제정한 자동차 기능안전 국제표준이다. 자동차에 탑재되는 전기·전자(E/E) 시스템과 반도체, 하드웨어, 소프트웨어의 오류로 인한 고장과 사고 위험을 줄이기 위해 개발·관리 절차와 안전 요구사항을 규정하고 있다.
알파칩스는 ISO 26262 프로세스 가운데 시스템온칩(SoC) 하드웨어(HW), 기능안전관리(FSM), 전체 개발 과정 및 검증 등에 대한 인증을 획득했다.
회사는 차량용 반도체 설계와 기능안전 관리·개발·지원 프로세스가 ISO 26262 국제 기준을 충족함에 따라 내연기관과 하이브리드, 전기차 등 다양한 차량용 반도체 사업에 대응할 수 있는 체계를 구축했다고 설명했다. 최근에는 글로벌 완성차 업체와 관련 사업도 협의하고 있다고 덧붙였다.
알파칩스는 지난 2017년 ISO 9001 인증을 획득해 품질경영 체계를 구축한 데 이어 이번 ISO 26262 인증으로 차량용 반도체의 기능안전 대응 역량을 강화했다.
회사는 이번 인증을 바탕으로 차량용 반도체 설계와 글로벌 자동차 고객사 대상 수주 경쟁력을 높이고 관련 민관 프로젝트 참여도 확대할 계획이다. 이를 국내외 수주 확대와 중장기 실적 성장으로 연결한다는 방침이다.
회사 관계자는 "ISO 26262 인증은 차량용 반도체 개발 전반에 요구되는 기능안전 관리 체계와 기술 역량을 종합적으로 검증하는 만큼 차량용 반도체 시장의 주요 진입장벽으로 평가된다"며 "국내 1세대 DSP 전문기업으로서 다년간 축적한 반도체 설계 기술력과 ASIC 개발 경험에 ISO 26262 인증을 더해 글로벌 차량용 반도체 수주 경쟁력을 강화했다"고 말했다.
이어 "최근 자율주행과 ADAS(첨단운전자보조시스템) 시장 성장으로 차량용 반도체의 안전성과 신뢰성이 전장 분야의 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있다"며 "축적된 기술력과 품질 체계를 기반으로 차량용 반도체 분야에서 새로운 성장 기회를 확보해 나갈 것"이라고 밝혔다.
한편 시장조사기관 글로벌 마켓 인사이트에 따르면 차량용 반도체 시장은 지난해부터 2035년까지 연평균 8.6% 성장해 약 246조원 규모에 이를 전망이다. 비즈니스 리서치 인사이트는 ADAS·자율주행 부품 시장이 올해 약 12조원에서 2035년 약 35조원으로 연평균 12.6% 성장할 것으로 내다봤다.
winter1004@newspim.com