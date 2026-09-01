[한 눈에 보는 2027 예산안]

AI 핵심 요약beta
- 정부가 1일 820조 예산안을 편성했다
- AI·청년·지방에 역대급 투자를 담았다
- 반도체·경제안보·R&D 예산도 크게 늘렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
■ '슈퍼 예산' 820조 시대…AI·청년·지방에 역대급 투자
■ 내년 국세감면 105조…대기업 감면액 1년 새 2.3배↑
■ 반도체 산업단지에 전력·용수 '전폭 지원'…2.1조 투입
■ 원유·핵심광물·북극항로에 2.5조…경제안보 예산 4배 확대
■ 정부, '포스트 반도체' 키운다…첨단산업·R&D 41조 투입
■ 정부 "총지출 확대, 통화정책과 엇박자 아냐"(일문일답)
■ 반도체 호황 세수 쌓아둔다…160조 '미래대응기금' 신설
■ 지방 투자땐 설비비 절반 지원...'5극3특 특별보조금' 신설
■ 모든 청년 미래적금 가입 가능…주거·결혼 등 43조 지원
■ 李정부 2년차 이색·체감사업...전 국민, 돈 안내고 AI 쓴다
■ 기획처가 만들고 기획처가 운용…'미래기금' 안전장치 논란
■ 재생에너지 확대 2.8조 투입…전기차 보조금 3조 푼다
■ 반도체 초격차 3.4조 투입…피지컬 AI 3조 지원 승부수
■ '107조 구조조정' 뜯어보니…재량 38.6조·의무지출 69조
■ AI·청년·지방·인재에 45.4조…'미래대응기금' 주요 사업은
■ 재정적자 3조인데 국가채무 106조 증가…엇갈린 재정지표