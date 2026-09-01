농식품부 한국농수산대 총장 등 9개 개방형 직위 공개모집

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처가 1일 개방형 직위 9개를 공개모집했다.
- 농식품부 총장·법무부 인권국장 등 8개 부처 9개다.
- 서류접수는 11일까지이며 시험·심사로 선발한다.
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8개 부처 고위공무원단 5개·과장급 4개…오는 11일까지 접수
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 농림축산식품부 한국농수산대학교총장과 법무부 인권국장 등 9개 개방형 직위에 민간 전문가를 비롯한 우수 인재를 공개 모집한다.
인사혁신처는 공직 내·외부에서 전문성과 역량을 갖춘 인재를 선발하기 위한 '2026년 9월 개방형 직위 공개모집'을 실시한다고 1일 밝혔다.
이번에 모집하는 직위는 농식품부와 법무부 등 8개 부처의 총 9개 직위다. 고위공무원단이 5개, 과장급이 4개다.
고위공무원단 직위는 ▲농식품부 한국농수산대학교총장 ▲법무부 인권국장 ▲기후에너지환경부 화학물질안전원장 ▲해양수산부 감사관 ▲방위사업청 방위사업감독관이다.
한국농수산대학교총장은 이론과 실무를 겸비한 농어업 인력 양성을 위한 교육을 비롯해 학생 국내외 연수, 졸업생의 영농·영어 정착 지원, 농어업 관련 기관·단체 종사자 교육훈련 등을 총괄한다. 농어업 연구·지도, 교육, 행정 및 교육기관 관리 등 관련 분야 경력을 갖춘 전문가가 지원할 수 있다.
법무부 인권국장은 국가 인권정책 수립·총괄·조정과 인권옹호 관련 협력, 인권 관련 국제조약·법령 조사·연구 등을 담당한다. 범죄피해자 보호·지원과 법무행정 분야 인권침해 예방 및 제도 개선 등도 주요 업무다.
기후에너지환경부 화학물질안전원장은 화학사고·테러 대응과 조사체계 고도화, 화학안전 제도 개선, 화학물질·제품 전주기 안전관리 등을 담당한다. 화학·화공·환경·보건 등 관련 분야 경력과 실적 요건을 갖춘 전문가가 지원할 수 있다.
과장급 직위는 ▲국무조정실 신산업규제혁신위지원과장 ▲국무조정실 성과관리지원과장 ▲외교부 국제법규과장 ▲공정거래위원회 감사담당관 등 4개다.
이 가운데 국무조정실 신산업규제혁신위지원과장은 민간인만 지원할 수 있는 경력개방형 직위다. 신산업규제혁신위원회 운영을 총괄하고 규제샌드박스 관련 이해관계자 간 이견 조정과 신산업 분야 규제혁신 과제 발굴 등을 담당한다.
국무조정실 성과관리지원과장은 핵심 국정과제 등 정책 현안을 분석하고 여러 부처 간 정책조정이 필요한 사안을 심층 분석한다. 공기업·준정부기관 등 공공기관 평가 업무도 맡는다.
외교부 국제법규과장은 주요 외교사안과 관련한 법적 자문을 총괄한다. 해양·극지·심해저 및 외기권 관련 조약과 한반도 주변 수역 해양경계 획정 대책, 국제법률기구 관련 업무 등도 담당한다.
공정위 감사담당관은 공정위와 소속기관·산하단체에 대한 감사와 조사절차 및 사건처리 적정성에 대한 직무감찰, 공직기강 및 반부패·청렴 대책 등을 담당한다.
개방형 직위 채용은 서류·면접시험과 직급별 역량평가 등을 거쳐 진행된다. 고위공무원단 직위의 경우 인사심사를 추가로 거친다.
공고 및 서류접수 기간은 오는 11일까지다. 자세한 내용은 국가공무원 채용시스템과 각 부처 홈페이지 모집공고에서 확인할 수 있다.
abc123@newspim.com