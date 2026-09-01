K-소방 재난대응 기술 몽골에 전수…소방공무원 30명 실전훈련

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 1일 몽골 소방공무원 연수를 밝혔다
- 6일부터 12일까지 울란바타르서 현장훈련을 했다
- 화재·수난·탐색구조 등 실습 중심으로 전수했다
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화재진압·수난구조·도시탐색구조 심화교육
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 몽골 소방공무원들에게 화재진압과 수난구조, 도시탐색구조 등 우리나라의 현장 중심 재난대응 기술을 전수한다.
소방청은 한국국제협력단(KOICA)과 함께 오는 6일부터 12일까지 7일간 몽골 울란바타르에서 '2026년 제2차년도 몽골 공적개발원조(ODA) 글로벌 현지연수'를 실시한다고 1일 밝혔다.
이번 연수는 2025년부터 2027년까지 추진하는 '몽골 재난대응 역량강화 ODA 사업'의 일환이다. 몽골 재난관리청 소방공무원 30명을 대상으로 우리나라의 재난대응 경험과 소방기술을 전수한다.
지난해 1차년도 연수가 주요 소방기술과 대응체계를 폭넓게 소개하는 데 초점을 맞췄다면 올해는 실습 중심의 심화과정으로 운영한다. 연수생을 화재진압·도시탐색구조·수난인명구조 분야별 10명씩 나눠 주특기별 전문훈련을 진행한다.
화재진압 분야에서는 고층건축물 화재진압과 전술배연 등 연기와 고열 속에서 필요한 대응 전술을 교육한다.
수난인명구조 분야에서는 몽골의 지역적 특성을 고려해 고도다이빙과 수중수색 기법, 잠수활동 안전관리 등을 집중적으로 다룬다. 도시탐색구조 분야에서는 파괴·천공 기술을 활용해 붕괴 건축물 내부 장애물을 제거하고 진입하는 훈련을 통해 생존자 탐색·구조 역량을 높인다.
각 교육은 이론과 실습, 반복훈련을 연계해 연수생들이 배운 기술을 실제 재난현장에서 활용할 수 있도록 구성했다.
우리나라의 첨단 재난대응 시스템과 소방장비 운용 경험도 공유한다. 소방청은 AI 연계 차세대 119통합시스템을 비롯한 국내 소방정보시스템의 발전 과정과 운영 경험을 소개하고 정보기술을 활용한 재난대응 체계와 양국 간 협력 방안을 논의할 예정이다.
특히 과거 우리나라가 몽골에 무상으로 제공한 소방차량을 이번 교육에 직접 활용한다. 현지 서비스센터와 연계해 차량 조작과 유지·정비 실습을 진행해 지원 장비의 활용도를 높이고 안정적인 운용을 돕는다.
올해 소방 신기술·신제품 품평회에서 소개된 주요 장비 정보도 제공해 국내 소방산업과 첨단 소방장비의 기술력을 알릴 계획이다.
현지 교육에는 중앙소방학교와 중앙119구조본부, 시·도 소방본부, 한국소방산업기술원 소속 전문강사 9명이 참여한다. 소방청 첨단장비과를 중심으로 구성된 연수지원팀도 파견돼 교육 운영과 현지기관 협력, 안전관리 등을 지원한다.
소방청은 이번 연수를 통해 단순한 장비 지원을 넘어 전문인력 양성과 현장 운용, 유지·관리까지 연계하는 지속 가능한 재난대응 협력체계를 구축한다는 방침이다.
소방청과 몽골 재난관리청은 지난해 5월 업무협약을 체결해 재난대응 분야 협력 기반을 마련했다. 지난해 1차년도 연수 이후에는 소방차량 양여와 소방항공 분야 협력 등으로 협력 범위를 확대했다. 내년에는 몽골 소방공무원을 우리나라로 초청해 제3차년도 연수를 진행할 예정이다.
김상현 소방청 장비기술국장은 "이번 연수는 우리 소방의 현장 대응기술과 장비 운용 경험을 몽골의 재난환경에 맞게 전수하는 실질적인 협력사업"이라며 "관계기관과 긴밀히 협력해 몽골의 재난대응 역량을 높이는 동시에 K-소방의 우수한 기술과 시스템이 국제사회에서 더욱 폭넓게 활용될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com