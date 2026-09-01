UAM 상용화 속도낸다…안전운용 기술 실제 환경서 실증

AI 핵심 요약beta
- 정부가 1일 UAM 실증사업을 2027년부터 추진한다
- 총 848억원 투입해 안전운용체계 검증한다
- 국토부는 2028년 초기 상용화 준비한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국토부·기상청·울산시 참여
2028년 초기 상용화 추진
2032년 도심 진입 기반 마련
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 도심항공교통(UAM) 안전운용 기술을 실제 운용환경에서 검증하는 실증사업에 2027년부터 3년간 총 848억원을 투입한다.
1일 국토교통부는 도심항공교통(UAM)의 안전한 운용을 위한 'K-UAM 안전운용체계 실증기술개발' 사업이 지난 8월 27일 국가연구개발사업 예비타당성조사를 최종 통과해 2027년부터 본격 추진된다고 밝혔다.
이번 사업은 2024년부터 2026년까지 추진 중인 'K-UAM 안전운용체계 핵심기술개발'의 후속사업이다. 기존 사업은 UAM 안전운용에 필요한 핵심기술을 개발하고 시제품을 제작하는 데 중점을 뒀다. 이번 사업은 개발된 기술을 실제 운용환경에서 연계·검증하고 실증할 수 있도록 고도화하는 데 초점을 맞췄다.
사업은 2027년부터 2029년까지 3년간 총 848억원 규모로 추진된다. 재원별로는 ▲국비 578억원 ▲민간 176억원 ▲지방비 94억원이 투입될 예정이다.
개별 기술을 개발하는 데 그치지 않고 교통관리와 운항정보, 기상, 버티포트 등 안전운용에 필요한 기술을 실제 운용환경에서 연계해 검증한다. 향후 상용서비스에 활용할 수 있는 안전운용체계로 고도화할 계획이다.
국토부는 안전운용 기술개발을 총괄한다. 기상청은 기상관측·예측 기술개발, 울산광역시는 실증환경 구축을 담당하는 등 관계기관 간 역할을 분담해 사업을 추진한다.
국토부는 2028년 지역연계와 관광, 공항연계, 공공의료 등 초기 UAM 서비스 상용화를 추진하면서 제도와 인프라, 전문인력 등 상용화 기반을 함께 마련할 계획이다. 이번 연구개발을 통해 안전운용 기술을 지속적으로 실증·고도화해 2032년 UAM의 도심 진입을 위한 기술적 기반도 확보한다.
박준형 국토부 모빌리티자동차국장은 "이번 사업은 UAM 기술개발을 실제 운용과 서비스로 연결하는 중요한 전환점"이라며 "관계기관과 긴밀히 협력해 2028년 초기 상용화를 차질없이 준비하고 향후 도심 진입까지 단계적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.
Q. 'K-UAM 안전운용체계 실증기술개발' 사업은 언제부터 추진되나요?
A. 2027년부터 2029년까지 3년간 추진됩니다. 지난 8월27일 국가연구개발사업 예비타당성조사를 최종 통과했으며 총사업비는 848억원입니다.
Q. 기존 UAM 기술개발 사업과 이번 사업은 무엇이 다른가요?
A. 2024년부터 2026년까지 진행 중인 기존 사업은 UAM 안전운용에 필요한 핵심기술 개발과 시제품 제작에 초점을 맞췄습니다. 후속사업은 개발된 기술을 실제 운용환경에서 서로 연계해 검증하고 실증하는 단계로 고도화하는 것이 핵심입니다.
Q. 사업에는 어떤 기술이 포함되나요?
A. 교통관리와 운항정보, 기상, 버티포트 등 UAM 안전운용에 필요한 기술을 실제 운용환경에서 연계해 검증합니다. 이를 향후 상용서비스에 활용할 수 있는 안전운용체계로 발전시킬 계획입니다.
Q. 국토부와 관계기관은 각각 어떤 역할을 맡나요?
A. 국토부가 안전운용 기술개발을 총괄하고 기상청은 기상관측·예측 기술개발을 담당합니다. 울산광역시는 실증환경 구축을 맡는 등 관계기관이 역할을 나눠 사업을 추진합니다.
Q. 정부가 목표로 하는 UAM 상용화 시점은 언제인가요?
A. 정부는 2028년 지역연계와 관광, 공항연계, 공공의료 등 초기 UAM 서비스 상용화를 추진할 계획입니다. 이후 기술을 지속적으로 실증·고도화해 2032년에는 UAM이 도심에 진입할 수 있는 기술적 기반을 확보한다는 목표입니다.
chulsoofriend@newspim.com