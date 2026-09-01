[2027 예산안] 관세청, 7284억 편성…마약·총기 AI 선별 고도화

AI 핵심 요약beta
- 관세청이 1일 2027년도 예산안을 7284억원으로 편성했다
- 올해보다 385억원 늘어난 역대 최대 규모로 마약 차단에 집중했다
- AI 관세행정 혁신과 현장 맞춤형 R&D에도 집중 투입했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
인천공항 X선 판독센터 통합
'촘촘한 마약 단속망'에 213억
AI, 컨테이너 밀수 43만건 학습
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 관세청이 2027년도 예산안을 7284억원으로 편성했다. 올해보다 385억원(5.6%) 늘어난 규모로, 역대 최대다. 늘어난 재원은 마약 밀반입 차단, 인공지능(AI) 기반 관세행정 혁신, 현장 맞춤형 연구개발(R&D)에 집중 투입할 예정이다.
관세청은 1일 이 같은 내용을 담은 2027년도 예산안을 편성했다고 밝혔다. 내년 예산안은 인건비 4076억원, 주요 사업비 2841억원, 기본경비 367억원으로 구성됐다.
우선 마약 단속에 예산을 집중 투입한다. 내년 '촘촘한 마약 단속망 구축' 사업에는 213억원이 투입된다. 올해 상반기 관세청이 적발한 국내 유입 목적의 마약은 767건, 1007킬로그램(㎏)으로 역대 최대 규모였다.
인천공항에는 52억원을 들여 'X선 복수판독 통합센터'를 설치한다. 현재 제1·2여객터미널(T1·T2)에서 각각 운영 중인 판독센터를 통합하고, 우범 화물을 판독요원 2명이 동시에 살펴보는 체계를 구축한다.
3차원(3D) X선 검색기와 밀리미터파 신변검색기 등 첨단 검색장비 확충에는 46억원을 투입한다. 신종 마약류 분석을 위한 액체크로마토그래피 등 정밀분석 장비에는 21억원을 배정했다.
전자상거래 확대에 대응해 노후 국제우편세관 검사센터도 새로 짓는다. 관련 예산은 94억원이다. 화물 반입부터 분류·반출까지 전 과정을 자동화하고, 검사자가 마약에 직접 노출되는 것을 막기 위한 마약 전용 검사실도 설치한다.
해외직구를 통해 반입되는 마약·총기 등 위해물품을 걸러내기 위해 전자상거래 플랫폼과 연계한 '불법물품 AI 선별모델' 고도화에는 18억원을 투입한다.
수출입 가격 왜곡과 불법 외환거래 조사에도 AI를 적용한다. 내·외부 과세·수사 자료를 AI로 통합 분석하는 시스템 구축에는 26억원이 배정됐다.
법무부와 식품의약품안전처 등이 보유한 데이터와 위험정보를 연계해 수입물품의 국내 반입 단계부터 유통 과정까지 점검하는 AI 모니터링 시스템에는 14억원을 투입한다.
현장 맞춤형 연구개발(R&D)에는 총 49억원이 배정됐다. 수십 년간 축적된 컨테이너 밀수 적발 사례 43만건을 AI에 학습시켜 화물을 자동 선별하는 시스템 개발에는 12억원을 편성했다.
X선 판독 데이터를 표준화해 수입물품 검사 효율을 높이는 사업에는 9억원을 배정했다. 포장지를 뜯지 않은 채 바늘을 삽입한 뒤 센서로 마약 여부를 확인하는 휴대용 검사 키트 개발에는 7억원을 투입한다.
나종태 관세청 기획재정담당관은 "정부의 재정운용 방향에 맞춰 사업별 우선순위를 조정하고 공공부문 경비 절감 등 고강도 지출 구조조정을 실시했다"며 "이를 통해 마련한 재원은 마약 반입 차단과 AI 기반 관세행정 혁신 등 국민이 체감할 수 있는 핵심 사업에 집중 투자했다"고 설명했다.
wideopen@newspim.com