김원이 "민형배, 국립의대 후보 순천대 선정 과정 투명하게 공개하라"

AI 핵심 요약beta
- 김원이 의원은 1일 순천대 선정 과정의 공정성 검증을 촉구했다.
- 목포의대 좌절에 대해 심사 전 과정과 평가 근거 공개를 요구했다.
- 전남광주통합특별시에 주민 납득할 설명과 해명을 촉구했다.
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"공정·전문적 평가 전제돼야 결과 승복"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김원이 더불어민주당 의원(전남 목포시)은 1일 전남광주통합특별시가 국립의과대학 후보대학으로 순천대를 선정한 과정의 투명성과 공정성을 엄격히 검증할 것을 요구했다.
김 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "목포시민과 서남권 주민들의 36년 숙원인 목포의대 설립이 불과 1.3점 차이로 좌절됐다"며 "이번 후보대학 선정 과정이 공정하고 전문성에 기반해 수행됐는지, 주민들이 납득할 수 있는 설명이 있었는지를 엄중하게 묻겠다"고 밝혔다.
김 의원은 송하철 목포대 총장에 이어 보직자들이 심사 과정의 부지 확보·교원 확보 항목 등에서 의혹과 이의를 제기하며 사퇴한 데 대해 깊은 유감을 표했다.
그는 "지금의 문제는 단순히 결과 승복 여부가 아니다"라며 "전남광주통합특별시는 서남권 주민의 알 권리를 위해 심사 과정 전부를 투명하게 공개해야 한다"고 강조했다.
이날 김 의원은 전남광주통합특별시에 ▲목포대와 순천대가 제출한 신청서류 일체 공개 ▲심사 세부항목과 결과 공개 ▲심사평가위원 명단 공개 및 각 평가위원의 심사 결과 근거 설명을 요구했다.
특히 "양 대학이 제출한 부지 확보 계획이 현행 법령과 향후 의대 설립·개교 요건을 충족하는지 어떤 법률적 검토를 거쳤는지 명확히 밝혀야 한다"고 지적했다.
김 의원은 순천대가 제시한 지자체 소유 부지의 사용 방식이 향후 의대 설립과 개교에 필요한 법적 요건을 어떻게 충족하는지, 누가 어떤 근거로 검증했는지 공개해야 한다고 덧붙였다.
또 "의대 교원 확보계획에서 1.17점 차이가 발생한 구체적인 평가 근거와 검증자료를 공개해야 한다"고 요구했다.
이어 김 의원은 "통합특별시 인수위의 제안과 통합특별시의 국립의대 연계 초광역 통합의료벨트 추진계획 발표 때도 의과대학은 목포에 둔다는 것이 핵심 내용이었다"며 "그런데 심사 결과는 순천대로 결정됐다"고 반발했다.
그는 "목포시민과 서남권 주민들이 이를 어떻게 납득할 수 있겠느냐"며 "민형배 특별시장은 심사결과를 지금이라도 투명하게 공개하고, 심사 과정이 공정했는지 명명백백히 밝혀야 한다"고 촉구했다.
계속해서 김 의원은 "목포시민과 서남권 주민들의 숙원을 이루지 못한 데 대해 송구한 마음을 전하며, 목포시 국회의원으로서 책임을 회피할 생각은 추호도 없다"고 말했다.
그러면서 "지금은 후보대학 선정 과정의 진실을 밝히는 데 최선을 다하겠다"며 "송하철 총장과 관계자들도 사퇴 의사를 철회하고 진실규명에 함께 해주시길 요청드린다"고 덧붙였다.
아울러 김 의원은 "전남광주통합특별시는 서남권 주민들의 생명권과 건강권에 책임을 지고 심사 과정의 공정한 평가, 투명한 검증, 그리고 납득할 만한 설명과 해명을 할 것을 촉구한다"고 강조했다.
seo00@newspim.com