하나은행, 토스모바일과 제휴 '하나 나라사랑카드' 전용 요금제 출시

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 7일 토스모바일과 제휴 요금제를 출시했다
- 하나 나라사랑카드 이용자는 월 7500원에 7개월간 쓴다
- 자동이체 땐 월 3500원, 71GB와 부가혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 토스모바일과 전략적 제휴를 맺고 '하나 나라사랑카드' 이용자를 위한 알뜰폰 제휴 요금제를 오는 7일 출시한다고 밝혔다.
이번 제휴는 하나 나라사랑카드의 혜택 범위를 통신 영역으로 넓히고 군 장병과 청년층의 통신비 부담을 낮추기 위해 추진됐다. 제휴 요금제의 월 기본 요금은 3만8800원이며, 신규 가입자는 가입 후 7개월간 월 7500원에 이용할 수 있다.
여기에 하나 나라사랑카드를 통신요금 자동이체 결제수단으로 등록하면 매월 4000원의 추가 할인이 적용돼 7개월간 월 최저 3500원에 이용할 수 있다.
해당 요금제는 월 71GB의 데이터를 제공하며,기본 데이터 소진 후에도 최대 3Mbps 속도로 이용이 가능하다. 아울러 알뜰폰 플랫폼 '알닷'을 통해 eSIM으로 개통한 가입자에게는 네이버페이 포인트 5000원을 제공하고 NFC 유심을 무료 지원한다.
하나은행 관계자는 "매월 발생하는 고정지출인 통신비 부담을 줄이는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 가입자의 일상생활에 필요한 혜택과 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com