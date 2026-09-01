토스인슈어런스, 고객 상담 리뷰 분석…최다 키워드는 '친절·설명·꼼꼼'

AI 핵심 요약beta
- 토스인슈어런스가 1일 최근 1년 상담후기 3000건을 분석했다.
- 친절함과 꼼꼼함이 만족 요인으로 가장 많이 꼽혔다.
- 추천 의향은 9.6점, 긍정 후기는 99%였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스가 최근 1년간 설계사에게 상담을 받은 고객이 남긴 후기 3000여 건을 분석한 결과 '친절함'과 '꼼꼼함'이 주요 만족 요인으로 집계됐다고 1일 밝혔다.
이번 분석은 2025년 8월부터 2026년 7월까지 12개월간 상담을 마친 고객이 작성한 주관식 후기를 텍스트 마이닝 기법으로 추출하고 형태소 분석을 통해 연령·성별 정보와 교차 분석한 결과다.
명사 부문 최다 언급 키워드는 친절(31.4%), 설명(29.3%), 꼼꼼(18.1%), 상담(16.9%), 설계(13.8%) 순이었다. 형용사 부문에서는 친절하다(27.1%), 꼼꼼하다(12.9%), 편하다(2.3%), 빠르다(2.1%), 정확하다(2.0%) 순으로 나타났다.
연령대에 따라 보험 상담 만족 요인에는 차이가 나타났다. 2030세대는 '친절·배려'와 '부담 없음' 항목에서 상위 비중을 차지하며 편안한 소통을 중시하는 경향을 보였다.
반면 4050세대는 '비교·분석' 키워드 비중이 높아 보험 진단과 설계 역량을 우선시하는 것으로 분석됐다. 60대 이상은 '쉬운 설명과 이해' 키워드를 가장 많이 언급해 눈높이에 맞춘 설명을 선호했다.
성별로는 남성의 경우 최다 언급 키워드가 '친절(32.8%)'이었으나 여성은 '설명(31.9%)'을 가장 높게 꼽았다. '꼼꼼' 키워드 언급률 역시 여성(23.0%)이 남성(15.5%)보다 7.5%포인트 높았다.
상담 후 추천 의향 평균 점수는 10점 만점에 9.6점을 기록했으며, 긍정 키워드로만 구성된 후기 비중은 99%로 집계됐다.
토스인슈어런스 관계자는 "이번 분석 결과는 설계사들이 추구해 온 상담 방식의 반영"이라며 "향후에도 개인 성향과 연령에 맞춘 맞춤형 보험 상담 서비스를 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com