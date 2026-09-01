해군 도산안창호함, 161일간 2만8000㎞ 태평양 왕복… "RIMPAC서 28회 모의 타격"

AI 핵심 요약beta
- 도산안창호함이 1일 161일간 태평양 왕복을 마치고 복귀했다.
- 국산 3000t급 1번함으로 한국 잠수함 첫 태평양 횡단 기록을 세웠다.
- RIMPAC서 28회 모의공격 성공, 연합작전 능력도 확인했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"단 한 번도 피탐 안 돼"… RIMPAC서 28회 모의 공격 성공
캐나다 태평양함대와 C4I 교신… 다국적 잠수함 작전 지휘 역량 확인
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국내 기술로 설계·건조한 3000t급 잠수함 도산안창호함이 161일간 태평양을 왕복 횡단하고, 2026 환태평양훈련(RIMPAC) 등 연합훈련을 마친 뒤 1일 진해 해군기지로 복귀했다. 한국 잠수함이 태평양 왕복 횡단에 성공한 것은 처음이며, 국산 설계·건조 잠수함으로서도 첫 기록이다.
해군에 따르면, 도산안창호함(SS-Ⅲ)은 지난 3월 25일 진해 해군기지를 출항해 캐나다 서부 빅토리아항, 미국 하와이, 괌 등을 거쳐 이날 오전 진해로 돌아왔다. 총 항해거리는 약 2만8000㎞에 달한다.
도산안창호함은 한국이 독자 설계·건조한 3000t급 잠수함 1번함이다. 이번 항해는 한국 잠수함 역사상 첫 태평양 왕복 횡단이자, 국산 기술 잠수함의 첫 태평양 왕복 항해로 기록됐다. 해군은 장기간 원해 작전을 통해 잠수함의 작전 지속 능력과 장비 신뢰성, 승조원 거주성·운용 편의성을 검증했다고 밝혔다.
도산안창호함은 2026년 RIMPAC에 3000t급 잠수함으로 처음 참가했다. 해군은 훈련 기간 도산안창호함이 다른 함정에 단 한 차례도 탐지되지 않은 상태에서 모두 28회의 모의 공격에 성공했다고 밝혔다.
잠수함 작전에서 적 수상함·대잠초계기·잠수함 등의 탐지를 피하는 은밀성은 생존성과 타격 능력을 좌우하는 핵심 요소다. 이번 결과는 한국 해군이 공개한 훈련 성과를 기준으로, 도산안창호함의 음향 은밀성과 승조원의 탐지·추적·공격 절차 숙련도를 함께 보여주는 사례로 평가된다.
다만, RIMPAC의 세부 교전 조건, 참가 전력별 탐지 기준, 모의 공격 판정 방식 등은 공개되지 않았다. 따라서 '28회 성공'의 전술적 의미를 다른 국가 잠수함과 직접 비교하려면 훈련 시나리오와 판정 자료가 추가로 필요하다.
도산안창호함은 항해 기간 한·캐나다 연합협력훈련에도 참여했다. 태평양 횡단에 앞서 연합 C4I(지휘통제통신컴퓨터정보) 체계를 이용해 캐나다 태평양함대사령부와 교신하는 데 성공했다고 해군은 밝혔다. 단순 항해 능력을 넘어 다국적 연합작전의 지휘통제망에 접속하고 통신 절차를 수행할 수 있음을 확인한 셈이다.
해군은 이날 오후 경남 창원 해군잠수함사령부 연병장에서 곽광섭 해군작전사령관 주관으로 도산안창호함 입항 환영행사를 연다. 주요 지휘관, 잠수함사령부 장병·군무원, 승조원 가족 등 약 400명이 참석한다.
곽 사령관은 격려사에서 이번 성과를 두고 "작전수행에서 교육훈련, 정비에 이르기까지 모든 체계를 구축해 잠수함을 운용해 온 선배들과 장병들의 열정과 헌신이 결합해 이뤄낸 결실"이라고 평가할 예정이다. 이병일 도산안창호함장(대령)은 "161일간의 항적은 전 세계에 국산 잠수함의 위상을 높인 역사의 한 페이지로 남을 것"이라고 말했다.
gomsi@newspim.com