교정시설 수감자, 외부 업체 통해 불법 도박 의혹…경찰 관련 업체 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 인천경찰청이 1일 수감자 불법도박 의혹을 수사했다
- A업체는 경기 정보 전달 뒤 대리베팅한 혐의를 받았다
- 경찰은 압수물 분석하며 관련 수감자와 법리 검토했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =교정시설 수감자들이 외부에 교정시설 관련 업체를 통해 불법 스포츠 도박을 했다는 의혹에 대해 경찰이 수사 중인 것으로 확인됐다.
인천경찰청 광역범죄수사대는 사기 등 혐의로 인천 미추홀구의 A업체 관계자들을 입건해 수사하고 있다고 1일 밝혔다.
수감자들의 심부름 등 편의를 제공하는 일명 '수발업체'라고 불리는 A업체는 구치소·교도소 수감자들의 의뢰를 받아 스포츠 도박에 대신 베팅한 의혹을 받고 있다.
A업체는 수감자들에게 월드컵 축구와 프로야구 등 경기 일정과 배당 정보를 전달하고 수감자는 원하는 경기에 돈을 거는 방식으로 도박이 이뤄진 것으로 파악됐다.
A업체는 수감자가 외부 지인을 통해 회사 계좌에 입금하면 이를 대신 베팅해 주고 10%가량의 수수료를 받은 것으로 알려졌다.
경찰은 지난 7월 초 A업체 사무실에 대한 압수수색을 벌였으며 수감자와 주고받은 서신과 거래 장부 등을 확보해 분석하고 있다.
경찰은 불법 도박 의혹이 있는 수감자 수는 아직 특정하지 못한 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 "압수물을 분석하고 있으며 혐의를 적용할 관련 법을 검토하고 있다"고 말했다.
hjk01@newspim.com