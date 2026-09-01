신한은행, '서울시 안심통장 4호' 비대면 대출…3000억 규모 지원

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 3일부터 서울 소상공인 비대면 대출을 시작했다.
- 서울시·서울신보와 3000억 원 규모 지원에 나섰다.
- 한도 2000만원으로 상향하고 보증료 50%를 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 서울시, 서울신용보증재단과 손잡고 오는 3일부터 서울 지역 소상공인을 대상으로 3000억 원 규모의 비대면 대출 지원에 나선다.
지원 대상은 서울시 소재 개인사업자 중 ▲개업 후 1년 이상 ▲대표자 NICE 신용평점 600점 이상 ▲최근 3개월 매출 합계 200만 원 이상 또는 최근 1년 신고매출 1000만 원 이상 요건을 충족한 소상공인이다.
대출은 마이너스통장 방식으로 제공되며, 이번 4호 사업부터 대출 한도가 최대 2000만원으로 상향됐다. 기존 안심통장 이용자도 2000만원 한도 내에서 기존 금액을 제외한 잔여 한도만큼 추가 신청이 가능하다. 대출 기간은 1년이며 심사를 통해 최장 5년까지 연장할 수 있다.
신청은 서울신용보증재단 모바일 앱에서 진행되며 보증 승인 후 '신한 슈퍼SOL' 앱을 통해 비대면으로 대출을 실행할 수 있다. 3일부터 9일까지는 대표자 출생연도 끝자리 기준 5부제가 적용되며 10년부터는 제한 없이 신청 가능하다.
신한은행은 소상공인의 금융비용 절감을 위해 최초 보증료의 50%를 지원하고 한도약정수수료를 면제한다.
신한은행 관계자는 "서울시 시금고 은행으로서 소상공인 경영 안정을 위한 정책금융에 참여하고 있다"며 "실질적인 금융 지원을 통해 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com