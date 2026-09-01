웨스틴 조선 서울, '웨인 티보 전' 연계 아트 스테이 패키지

AI 핵심 요약beta
- 웨스틴 조선 서울이 1일부터 아트 스테이 패키지를 선보였다.
- 패키지는 웨인 티보 전 초대권과 숙박 혜택을 담았다.
- 스위트 투숙객은 델리 이용권과 클럽 혜택도 받았다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 웨스틴 조선 서울이 예술 작품을 감상하며 편안한 휴식을 누릴 수 있는 객실 패키지 '아트 스테이: 웨인 티보 전'을 1일부터 2027년1월31일까지 선보인다.
이번 패키지는 매해 국내외 주요 전시와 협업해 온 웨스틴 조선 서울의 여덟 번째 문화 패키지로, 가을부터 내년 초까지 가족·친구·연인과 특별한 시간을 보낼 수 있도록 다채로운 혜택을 담아 기획됐다.
패키지 이용 고객에게는 9월19일부터 2027년2월21일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 현대카드 컬처프로젝트 31 '웨인 티보 전: The Order of Things' 초대권이 투숙당 2매(스위트 투숙 시 4매) 제공된다.
이번 전시는 20세기 서양 미술사의 거장 웨인 티보의 국내 첫 대규모 회고전으로, 1960년대 소비문화의 상징인 디저트·사물·도시 풍경을 독창적인 빛과 색채로 묘사한 대표작 105점을 선보인다.
스위트 객실 투숙 고객에게는 조선델리에서 사용 가능한 6만원 이용권이 추가로 제공돼 베이커리·케이크 등 디저트를 즐길 수 있다. 20층 웨스틴 클럽 조식 및 칵테일 아워, 실내 수영장, 피트니스 클럽, 사우나 이용 혜택도 포함됐다.
웨스틴 조선 서울 관계자는 "올해로 여덟 번째를 맞이한 아트 스테이 패키지는 호텔에서의 휴식에 문화예술의 가치를 더하고자 기획된 웨스틴 조선 서울의 대표 문화 프로그램"이라며 "이번 패키지를 통해 국내 첫 대규모 회고전으로 선보이는 웨인 티보의 작품 세계를 만나 특별한 경험을 하시길 바란다"고 전했다.
fineview@newspim.com