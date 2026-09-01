차봇, 슈퍼카 단기 구독·구매 상담 결합 '슈퍼 클래스 차봇' 론칭

AI 핵심 요약beta
- 차봇 모빌리티가 1일 슈퍼 클래스 차봇을 출시했다.
- 슈퍼카 단기 구독과 구매 상담을 결합한 서비스다.
- 포르쉐 등 20종 대상이며 5% 포인트 혜택도 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 차봇 모빌리티가 슈퍼카 단기 구독과 구매 상담을 결합한 프리미엄 컨시어지 서비스 '슈퍼 클래스 차봇'을 출시했다고 1일 밝혔다.
이번 서비스는 차봇의 '제로 리스크 커머스' 전략을 프리미엄 차량 영역으로 확장한 것으로, 고객이 고가 차량을 구매하기 전 충분히 경험하고 조건을 비교할 수 있도록 한 것이 특징이다.
구독 대상은 포르쉐·페라리·람보르기니·맥라렌 등 약 20종으로, 1일·3일·7일 단위로 이용할 수 있다. 이용 금액은 1일 40만원대부터 시작하며 서울·경기 지역은 프라이빗 탁송을 지원한다.
구매 고객에게는 희망 브랜드와 모델, 예산, 이용 목적 등을 바탕으로 재고와 금융 조건을 비교해주는 맞춤형 컨시어지 상담을 제공한다. 일시불·할부·리스·렌트 등 구매 방식도 함께 검토할 수 있다.
차봇은 슈퍼카 3D 버추얼 쇼룸도 새롭게 열었다. 고객은 온라인에서 차량을 살펴본 뒤 단기 구독으로 실차를 경험하고, 이후 컨시어지 상담을 통해 구매까지 이어갈 수 있다.
론칭을 기념해 단기 구독 이용 고객에게 결제액의 5%를 차봇 포인트로 돌려주는 혜택도 제공한다.
chanw@newspim.com