제이엘케이, 日 의료기기 유통사 5곳과 계약…현지 판매망 구축

AI 핵심 요약beta
- 제이엘케이가 1일 일본 유통사 5곳과 판매 계약했다
- 간토·간사이·홋카이도 등 권역별 판매망을 구축했다
- 일본서 뇌영상 AI 7종 인허가 바탕으로 매출을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
뇌영상 AI 7종 인허가 이어 직판·유통 '투트랙' 가동
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제이엘케이가 일본 주요 권역별 의료기기 유통사 5곳과 판매 계약을 체결하고 현지 판매망을 구축했다고 1일 밝혔다.
제이엘케이는 일본 전역을 하나의 총판에 맡기는 대신 간토와 간사이, 홋카이도, 도호쿠 등 주요 권역별로 현지 의료기관과 거래망을 갖춘 유통사를 통해 제품을 판매하는 방식을 택했다.
이번 계약을 통해 제이엘케이는 일본 대기업 계열 의료기기 기업부터 권역별 의료전문상사까지 총 5곳의 판매 파트너를 확보했다.
수도권을 비롯한 전국 단위 영업은 종합상사 계열 의료기기 전문기업과 협력한다. 도쿄와 센다이, 삿포로, 오사카 등 주요 거점을 기반으로 간토와 도호쿠 등의 의료기관을 대상으로 영업을 진행할 예정이다.
간사이에서는 교토에 본사를 둔 의료전문상사와 계약했다. 오사카와 효고, 시가, 나라 등을 중심으로 의료기관 영업에 나선다. 홋카이도에서는 현지 의료기기 전문기업을 통해 삿포로와 아사히카와, 기타미, 오비히로 등의 의료기관을 공략한다.
중부 및 신에쓰 권역에서도 현지 유통사를 통해 대학병원과 국공립병원 등을 대상으로 판매를 추진한다. 의료 AI와 소프트웨어 의료기기(SaMD)에 특화된 전문 파트너와도 협력해 현지 사업화와 마케팅을 진행한다.
제이엘케이는 현재 일본에서 총 7개 뇌영상 AI 솔루션의 인허가를 확보하고 있다. 현지법인을 통한 직접 판매와 권역별 전문 유통사를 통한 판매를 병행해 의료기관 도입을 확대할 계획이다.
제이엘케이 관계자는 "인허가 확보에 이어 권역별 판매망까지 갖추면서 일본 시장에서 실제 매출로 이어질 수 있는 기반을 마련했다"며 "각 권역 파트너와 협력해 의료기관 도입 사례를 늘려가겠다"고 말했다.
제이엘케이는 일본 뇌졸중 AI 시장에서 권역별 유통망과 현지법인 직판 체계를 활용해 판매를 확대한다는 방침이다.
sykim@newspim.com