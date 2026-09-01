동아제약, 남궁민 신규모델 발탁…'베나치오 프로액' 신규 광고 공개

AI 핵심 요약beta
- 동아제약이 1일 남궁민을 베나치오 프로액 모델로 발탁했다.
- 새 광고는 탄단지 분해와 위 운동을 강조했다.
- 동아제약은 TV·디지털로 마케팅을 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 소화제 '베나치오 프로액'의 신규 브랜드 모델로 배우 남궁민을 발탁하고 새로운 광고 캠페인을 공개했다고 1일 밝혔다.
이번 광고는 '탄단지 분해로 한 번! 위 운동으로 또 한 번!'이라는 메시지를 중심으로 베나치오 프로액의 제품 특성을 알리는 데 초점을 맞췄다.
베나치오 프로액은 창출과 육계, 건강, 진피, 감초, 현호색, 회향 등 생약 성분에 UDCA(우르소데옥시콜산)와 산사 성분을 더한 복합 소화제다.
동아제약은 이번 캠페인을 TV와 디지털 등 다양한 매체를 통해 선보이고 소비자 대상 마케팅을 확대할 계획이다.
동아제약 관계자는 "이번 광고 캠페인은 소비자들에게 베나치오 프로액의 제품 특성을 알리기 위해 기획했다"며 "다양한 마케팅 활동을 통해 소비자 접점을 확대할 계획"이라고 말했다.
한편 동아제약의 베나치오 브랜드는 '베나치오 프로액'을 비롯해 어린이용 파우치 제품인 '베나치오키즈액'과 휴대성을 높인 '베나치오이지액' 등의 제품군을 갖추고 있다.
sykim@newspim.com