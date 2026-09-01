日재무상, 베선트 美재무의 'BOJ 금리 인상 압박설' 일축

AI 핵심 요약beta
- 가타야마 사쓰키 일본 재무상이 31일 베선트와 만나 공동 외환개입이 유효했다는 데 뜻을 모았다.
- 가타야마 재무상은 베선트가 BOJ 기준금리 인상을 압박했다는 보도는 부인했다.
- 엔화 약세가 재차 심화되자 시장은 BOJ의 9월 금리인상 가능성을 키웠다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 가타야마 사쓰키 일본 재무상이 스콧 베선트 미국 재무장관과의 회동에서 최근 양국의 공동 외환시장 개입이 유효했다는 점에 뜻을 모았으나, 베선트 장관이 일본은행(BOJ)의 기준금리 인상을 압박했다는 보도에 대해서는 선을 그었다.
1일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석차 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌을 방문 중인 가타야마 재무상은 31일 취재진과 만나 "엔화의 질서 있는 움직임이 미국을 포함한 글로벌 금융시장의 안정을 유지하는 데 필수적이며, 미·일 간의 지속적이고 공조된 노력이 공동의 목표를 달성하는 데 도움이 될 것임을 베선트 장관과 확인했다"고 밝혔다.
이번 발언은 지난 7월 말 미·일 당국의 이례적인 공동 외환시장 개입에도 불구하고 엔화 약세 압력이 다시 커지는 가운데 나왔다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 매파적 신호를 보낸 이후 엔화 가치는 지난 공동 개입 이후 가장 낮은 수준이자 한 달 만의 최저치로 다시 떨어졌다.
외환시장의 엔화 약세와 함께 일본의 금리 인상이 필요하다는 베선트 장관의 발언이 잇따르면서, 금융시장에서는 BOJ가 오는 9월 회의에서 기준금리를 인상할 것이라는 전망이 확산했다.
하지만 가타야마 재무상은 현지 언론 보도와 달리 베선트 장관과 통화정책 문제를 논의하지는 않았다고 일축했다.
앞서 일본 NHK 방송은 에린 브라운 미 재무부 국제담당 차관과의 인터뷰를 인용해, 베선트 장관이 가타야마 재무상 및 우에다 카즈오 BOJ 총재와의 개별 회동에서 "일본의 다음 조치는 금리 인상이어야 한다"고 말했음을 보도한 바 있다.
베선트 장관 역시 CNBC방송에 출연해 일본 정부와 BOJ가 "엔화 강세를 이끌 조치들을 취할 것으로 믿는다"고 언급했다.
wonjc6@newspim.com