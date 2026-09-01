[뉴스분석] 김용범, 개각 이틀 만에 퇴장…'성장 가속화'→'리스크 관리' 속도조절 예상

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 1일 김용범 정책실장 사표를 수리했다
- 김 실장은 단일종목 레버리지 ETF와 부동산 논란에 휩싸였다
- 경제라인 개편으로 성장보다 리스크 관리에 무게를 뒀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
후임 정책실장, '김용범식 속도전' 쉽지 않을 듯
규제완화 성격 '자본시장 정책' 드라이브 힘들어
대형 '3대 메가 프로젝트' 추진 동력도 약화 우려
15개월만에 사퇴…국정지지율 30%대 부담 가중
야권 비롯 여권 내부서도 '김용범 책임론' 불거져
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 정부의 경제 컨트롤타워였던 김용범 청와대 정책실장이 이재명 대통령의 2기 개각 하루 만에 사의를 표명하자 이 대통령이 이튿날 사표를 수리했다.
'성장 가속화'에 방점을 뒀던 이재명 정부의 경제 기조가 '리스크 관리'로 전환해 속도 조절에 나설 것이라는 관측이다.
당초 김 실장은 이 대통령의 2기 개각과 청와대 참모진 개편 명단에 빠져 유임된 것으로 파악됐다.
하지만 야당을 비롯해 정치권 안팎에서 이재명 정부의 경제 실정에 대한 비판이 거세지면서 결국 김 실장이 스스로 물러나며 책임지는 모양새를 취한 것으로 보인다.
최근 김 실장은 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 변동성과 부동산 시장 불안정, 세제 개편 논란이 겹치면서 책임론에 직면했다.
이재명 정부의 초대 청와대 정책실장을 맡은 지 15개월 만에 자리에서 물러나게 됐다.
◆15개월 만의 퇴장, 방아쇠는 단일종목 레버리지 ETF
강유정 청와대 수석대변인은 1일 오전 춘추관에서 예고에도 없던 브리핑을 열어 김 실장이 전날인 8월 31일 사의를 표명했고 이 대통령이 이날 사표를 수리했다고 밝혔다. 청와대는 구체적인 사퇴 배경과 사표 수리 이유를 설명하지는 않았다.
김 실장은 세계은행 선임이코노미스트와 금융위원회 사무처장, 기획재정부 1차관을 거친 정통 경제관료다. 지난해 6월 새 정부 초대 정책실장으로 임명됐다. 이재명 정부의 대표적 경제 정책인 확장 재정과 자본시장 활성화, 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업 육성 정책을 주도했다. 최근에는 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터를 축으로 한 '3대 메가 프로젝트'와 적극적 재정 운용을 강조해왔다.
김 실장을 물러나게 한 핵심 사안은 단일종목 레버리지 ETF다. 반도체 호황으로 상승 기류를 탄 삼성전자·SK하이닉스 주식을 기초자산으로 한 16종의 상품이 지난 5월 27일 무더기로 상장됐다. ETF 일평균 거래대금은 10조 원 안팎으로 치솟았다. 코스피 지수의 상승세가 멈춘 7월 한 달간 코스피는 33%가량 급락하며 ETF가 지수 변동성을 키운 원인으로 지적됐다.
금융당국이 7월 31일 기본예탁금 상향 등 보완 조치를 시행하면서 시장은 빠르게 진정됐다. 단일종목 레버리지 ETF 상품이 코스피 전체 거래대금에서 차지하는 비중은 7월 30일 32.48%에서 8월 5일 3.65%까지 떨어졌다. 하지만 청년층을 비롯한 개인 투자자 손해가 이미 커진 상황이라 사전에 위험을 관리하지 못했다는 지적이 함께 나왔다.
김 실장의 해명도 역풍을 불렀다. 김 실장이 코스피 하락 국면과 관련해 '한국 증시만 급락한 것이 아니며 단일종목 레버리지 ETF가 유일한 원인도 아니다'라는 취지로 말해 거센 반발을 샀다.
◆부동산 세제 논란 이어 李대통령 지지율 30%대로 하락
부동산 정책도 악재로 작용했다. 정부는 실거주 여부에 따라 비거주 1주택자의 종합부동산세 기본공제를 차등 적용하는 세제 개편안을 마련했지만 집권 여당인 더불어민주당에서조차 수정 요구가 터져나왔다.
주택 공급 대책이 뒷받침되지 않은 상태에서 세제와 대출 규제부터 앞세웠다는 비판이 이어졌다. 그럼에도 정부가 개편안을 원안대로 국무회의에 올려 국회로 넘기기로 하면서 정책실 주도의 강경 기조가 반영됐다는 해석이 나왔다.
여론은 지표로도 확인됐다. 여론조사 전문기관인 리얼미터가 31일 공개한 8월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 24~28일, 무선 100% 무작위 추출 임의번호 자동응답방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과에서 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.3%포인트(p) 하락한 38.9%였다. 부정 평가는 58.7%로 지난주보다 1.8%p 올랐다.
리얼미터는 30%대로 떨어진 국정지지율 결과에 대해 부동산 민심 악화와 대법관 후보자 임명을 두고 불거진 대법원과의 갈등, 제주 실종 사건에 따른 경찰 불신, 여권 내부 갈등이 겹친 결과로 분석했다. 김 실장은 해당 여론조사 결과가 나온 당일 사의를 전격 표명했다.
◆야당 공세 버텼으나 여권 내부서도 경질론 제기
야당은 이달 초부터 김 실장 사퇴를 요구하는 파상 공세를 폈다. 정점식 국민의힘 원내대표는 7일 페이스북에 김 실장을 '실책실장'으로 부르며 경질을 촉구했다. 장동혁 대표도 공개적으로 이 대통령에게 김 실장 경질을 요구했다.
하지만 야당의 압박보다 결정적이었던 것은 여권 내부의 기류 변화로 읽힌다. 지난 7월 29일 국회 정무위원회 현안 질의에서 김용만·김현정 더불어민주당 의원은 레버리지 ETF의 변동성 책임과 배율 조정 필요성을 직접 거론했다.
원조 친명(친이재명) 인사인 김영진 민주당 의원도 지난달 27일 언론 인터뷰에서 이 대통령 지지율 하락 요인으로 부동산과 주식시장 영향을 꼽으면서 "단일종목 레버리지 ETF를 도입한 사람들이 책임져야 한다"고 직격했다. 사실상 김 실장 책임론을 거론했다.
김 의원은 "단일종목 레버리지 ETF를 도입했던 사람들이 너무 근시안적인 형태로 이 정책을 도입했다"며 "실제로는 준비되지 않은 상태에서 도입됐기 때문에 많은 시장 참여자들에게 엄청난 충격을 줬다"고 지적했다. 김 의원은 "사임하는 것부터 해서 폭넓게 판단하고 결정해야지, 그냥 넘어가는 것 자체는 적절하지 않다"고 말했다.
◆경제라인 전면 재편…'성장 가속화'보다 '관리'에 무게 두나
김 실장의 퇴장으로 이재명 정부 경제라인은 전면 재정비에 들어갔다.
이 대통령은 지난 8월 30일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자에 이형일 재정경제부 1차관, 국토교통부 장관 후보자에 홍지선 국토부 2차관을 지명했다. 여기에 청와대 정책실장까지 교체되면서 재정·부동산·금융 정책 라인이 동시에 바뀌게 됐다.
정부 경제 라인이 전면 개편되면서 정책 실행 방식에도 변화가 예상된다.
그동안 정부의 경제 정책 기조는 확장 재정과 자본시장 활성화, 신산업 육성이라는 '성장'에 중점을 두고 있었다면 후임 체제는 시장 안정과 리스크 관리에 무게를 두고 속도 조절에 나설 가능성이 커졌다.
레버리지 ETF 사태와 부동산 민심 악화가 김 실장의 사퇴 배경으로 지목된 만큼 새로운 정책실장이 취임하면 규제 완화 성격의 자본시장 정책을 김 실장과 같은 속도로 밀어붙이기는 어렵다는 관측이다.
다만 3대 메가 프로젝트와 같은 대형 프로젝트의 추진 동력은 떨어질 수 있다는 우려도 나온다. 이 대통령은 신설된 메가 프로젝트 보좌관에 이원주 기후에너지환경부 에너지전환정책실장을 임명하며 사업 추진 체계를 보강했다. 하지만 당장 김 실장이 빠진 공백을 메우기는 쉽지 않아 보인다.
정치적 갈등도 살아있는 뇌관이다. 야당인 국힘은 김 실장 사퇴에도 ETF 특검 주장을 거두지 않고 있다. 장 대표는 이날 페이스북에 "국민 피해가 54조 원에 달한다"며 "김 실장은 국민에게 쫓겨난 것이다. 사퇴로 끝낼 일이 아니다"라며 책임을 묻겠다는 공세를 이어갔다.
정 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 "국민과 야당이 (김 실장의) 경질을 요구해왔던 만큼 그 요구를 수용한 것은 늦었지만 다행"이라며 "대통령이 져야 할 책임을 정책실장이 감당해 온 측면이 있다. 이번 사표 수리 역시 꼬리 자르기식 사표 수리 측면이 있다"고 지적했다.
the13ook@newspim.com