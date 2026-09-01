케이앤에스아이앤씨, 'SMM 2026' 참가..."차세대 위성통신 안테나 공개"

AI 핵심 요약beta
- 케이앤에스아이앤씨가 1일 SMM 2026서 Tiny UT를 선보인다.
- 소형·경량·저전력 설계로 성능과 내구성을 검증했다.
- 원웹 인증 마무리 후 해양·방산 시장 공략을 본격화했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 위성통신 안테나 솔루션 개발 기업 케이앤에스아이앤씨가 국제 조선·해양산업 전시회 'SMM 2026'에 참가해 차세대 저궤도 위성통신 안테나를 선보인다고 1일 밝혔다.
SMM 2026은 이날부터 오는 4일까지 독일 함부르크에서 개최되는 조선·해양산업 전문 전시회다. 지난 2024년에는 100여 개국에서 2200개 이상의 기업이 참가했다.
회사에 따르면 이번 전시에서 원웹(OneWeb)용 저궤도(LEO) 평판안테나 'Tiny UT'를 비롯한 다양한 위성통신 안테나 제품을 공개할 예정이다. 아울러 글로벌 조선·방산업체를 대상으로 잠수함용 안테나 기술과 사업 가능성을 소개한다.
Tiny UT는 소형·경량·저전력 설계로 설치 공간과 전력 소모를 줄이면서도 높은 통신 성능을 제공한다. 미 국방부 군사규격인 MIL-STD-461G 및 MIL-STD-810G 시험을 통과해 전자파 적합성과 환경 내구성을 검증했다.
지난 8월 13일 코스닥 시장에 상장한 케이앤에스아이앤씨는 이를 계기로 글로벌 시장 진출을 가속화할 방침이다. 기존 함정용 안테나 사업에서 축적한 기술력을 바탕으로 평판 안테나 제품군을 확대하고, 글로벌 해양 및 방산 분야를 중심으로 제품 경쟁력을 강화할 예정이다.
회사는 현재 원웹 인증 절차가 마무리 단계에 있으며, 인증 완료 후 원웹 위성통신망을 기반으로 글로벌 B2B 및 방산 시장을 대상으로 사업을 본격화할 계획이라고 설명했다.
회사 관계자는 "글로벌 조선·해양산업 관계자들이 한자리에 모이는 대표적인 산업 전시회인 만큼, 이번 참가를 통해 당사의 평판 안테나를 비롯해 수상함용 및 잠수함용 안테나 등 당사의 기술력을 글로벌 고객들에게 직접 소개할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대한다"며 "원웹용 평판 안테나 Tiny UT를 새로운 성장 제품으로 육성해 글로벌 위성통신 시장에서 사업 영역을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com