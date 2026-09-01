아크릴 "의료 AI, 자체 측정서 글로벌 모델 상회"

AI 핵심 요약beta
- 아크릴이 1일 보건의료 AI 모델로 벤치마크 99.0%를 기록했다
- 아름.H2 프랭크는 3009문항 중 2980문항을 맞혔다
- 아크릴은 의료·바이오로 확장하고 온프레미스 상용화를 추진했다
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의사시험 435문항 전부 맞혀
[서울=뉴스핌] 설희 인턴기자= 인공지능 전환(AX) 인프라 전문기업 아크릴의 보건의료 특화 인공지능(AI) 모델이 국내 보건의료 국가시험 기반 공개 벤치마크에서 99.0%의 정답률을 기록했다.
1일 아크릴에 따르면 보건의료 특화 AI 모델 '아름(ALLM).H2 프랭크(FRANK)'는 공개 벤치마크 'KorMedMCQA'의 의사·치과의사·약사·간호사 시험 총 3009문항 가운데 2980문항을 맞혔다. 의사시험 435문항에서는 전 문항 정답을 기록했다.
아름.H2 프랭크는 310억개(31B) 매개변수를 갖춘 단일 모델이다. 아크릴이 동일한 문항과 프롬프트, 채점 방식으로 자체 측정한 결과 합계 기준 구글 '제미나이 3.1 프로'는 2959문항, 앤트로픽 '클로드 오퍼스 5'는 2952문항, 오픈AI 'GPT-5'는 2871문항을 각각 맞혔다.
이번 평가는 총 3009문항을 대상으로 각 문항에 5차례 응답한 뒤 다수결로 최종 답변을 결정하는 방식으로 진행됐다. 의사시험은 별도로 세 차례 측정해 두 차례 전 문항 정답, 한 차례 434문항 정답을 기록했다고 회사 측은 설명했다.
아크릴은 평가 문항의 학습 데이터 유입 여부를 검증하고 평가 조건과 코드, 결과 원장, 데모용 응용 프로그램 인터페이스(API)를 공개했다고 밝혔다.
아름.H2 프랭크에는 아크릴의 자체 증분학습 방법론 'VICTOR'가 적용됐다. 모델 전체를 다시 학습하지 않고 필요한 전문지식을 선택적으로 추가하는 방식이다.
회사는 VICTOR 적용을 통해 베이스 모델보다 185문항의 성능을 개선했으며 지난 4월 공개한 전작 'ALLM.H'와 비교해서는 3주 만에 174문항을 추가로 맞혔다고 설명했다.
아크릴은 해당 모델의 활용 범위를 의료진에서 병원 내 연구, 원무, 행정 업무와 바이오, 제약 분야로 확대할 계획이다. 병원과 기업의 자체 그래픽처리장치(GPU) 서버에 구축하는 온프레미스 방식으로 상용화도 추진한다.
현재 국내 복수의 상급종합병원과 실증·배포 협력을 진행하고 있으며 AI 기반 전자의무기록(EMR) 플랫폼 '나디아-앤(NADIA-ANE)'과 연계해 암 검진 결과 요약 등 병원 업무지원 서비스에 적용할 예정이다.
박외진 아크릴 대표는 "이번 결과의 핵심은 31B 규모의 모델로 글로벌 프론티어 모델을 상회하는 전문지식 이해·추론 역량을 구현했다는 점"이라며 "의료진뿐 아니라 병원 내 다양한 직군과 바이오·제약 산업에서 활용할 수 있는 도메인 특화 AI로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
이어 "온프레미스 환경에서 데이터 주권을 확보하면서 전문지식을 지속적으로 추가할 수 있다는 것이 아크릴 AI의 경쟁력"이라며 "아름.H2 프랭크에서 검증한 기술을 다양한 전문영역으로 확대해 인공지능 전환 인프라 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com