2026 국방 AI 경진대회, 9월 1일부터 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 국방부가 1일 2026년도 국방 AI 경진대회 참가자를 모집했다.
- 예선은 10월 10일 온라인 테스트로 치르며 50명을 뽑았다.
- 본선은 11월 18일부터 20일까지 열고 총상금 5900만 원이다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 국방부가 주최하는 '2026년도 국방 AI 경진대회' 참가자 모집을 9월 1일부터 시작한다고 밝혔다. 접수는 9월 30일까지 한 달간 진행된다.
올해로 다섯 번째를 맞는이 대회는 군과 민간이 함께 실력을 겨루는 전국 단위 행사로, 정보통신기획평가원(IITP)과 한국오픈소스협회(KOSSA)가 주관한다. 이 대회는 무인체계를 다룰 인력을 확보하고 국방 AI 역량의 저변을 넓히는 것을 목적으로 한다.
참가 자격은 군 장병과만 19세에서 34세 사이의 청년 일반인에게 주어진다. 참가 희망자는 대회 공식 홈페이지에서 온라인으로 신청할 수 있으며, 신청서와 개인정보 수집·이용 동의, 대회 규정 준수 서약까지 완료해야 한다.
예선은 10월 10일 Data Science 기반 온라인 테스트로 진행되며, 성적 상위 50명이 본선에 진출한다. 본선 진출자 50명은 팀 빌딩을 통해 5인 1개 팀으로 총 10개 팀을 구성하게 된다. 팀 빌딩 과정은 온라인 채널을 통해 소통하며 진행된다.
본선까지 참가자에게는 임무 수행에 필요한 온라인 학습 자료가 제공되며, 현업 전문가의 기술 멘토링도 운영된다. 본선은 11월 18일부터 20일까지 2박 3일간 오프라인으로 치러진다. 과제는 유·무인 복합 운용체계(MUM-T)와 Physical AI를 기반으로 하며, 참가자는 군사 시나리오 안에서 자율기동 로봇을 프로그래밍하고 인공지능 학습을 시켜야 한다.
평가는 임무 수행 실적에 따른 정량 평가와 발표 평가를 합산해 최종 순위를 결정한다. 대회 총상금은 5,900만 원 규모이며, 국방부 장관상(2,000만 원)을 포함해 총 14개 팀이 시상된다.
수상자에게는 대회 이후에도 AI 개발용 GPU 서버 사용 기회, 현업 전문가 특강, 네트워킹 행사 등 후속 지원이 제공된다. 이번 대회에는 한화에어로스페이스, 마키나락스, 펀진, 스페이스뱅크, 도스트일레븐 등 다수의 민간기업이 후원사로 참여한다.
경진대회 상세 일정 및 안내 사항은 대회 공식 누리집 또는 주관기관인 정보통신기획평가원, 한국오픈소스협회 문의는 대회 운영사무국 전화로 가능하다.
whitss@newspim.com