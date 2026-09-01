하나카드·산림조합, 연 8% 적금 특판 출시…예금은 연 4%

AI 핵심 요약beta
- 하나카드는 1일 산림조합중앙회와 특판 예·적금을 출시했다.
- 상품은 10월 31일까지 12개월 한정 판매한다.
- 적금은 연 8.0%, 예금은 연 4.0% 금리를 제공한다.
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9월부터 두 달간 한정 판매…적금 월 최대 30만원
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 산림조합중앙회와 제휴해 최대 평균 연 8.0% 금리를 제공하는 예·적금 특판 상품을 출시했다고 1일 밝혔다.
특판 상품은 '하나더 정기적금Ⅱ'과 '하나더 정기예금Ⅱ' 두 종류로, 오는 10월 31일까지 두 달간 한정 판매된다. 가입 기간은 모두 12개월이다.
'하나더 정기적금Ⅱ'은 월 10만원 이상 30만원 이하를 납입할 수 있다. 산림조합 영업점별 기본금리에 하나카드 우대금리 4.6%포인트를 더해 평균 연 8.0%의 금리를 제공한다.
'하나더 정기예금Ⅱ'은 최대 1000만원까지 예치할 수 있으며 산림조합 기본금리에 하나카드 우대금리 0.9%포인트를 더해 평균 연 4.0% 금리가 적용된다.
우대금리를 받으려면 전국 산림조합 영업점에서 대상 조건을 확인한 뒤 제휴카드를 발급받고 일정 이용 실적을 충족해야 한다. 예·적금 가입월부터 8개월 동안 월 10만원 이상을 6회 이상 이용하거나 누적 이용금액 80만원 이상을 채우면 된다.
하나카드 마케팅 전체 항목에 동의하고 이자 지급 시점까지 카드와 마케팅 동의를 유지해야 한다. 산림조합 계좌를 카드 결제계좌로 등록하면 현금인출 기능도 이용할 수 있다.
연계 상품인 '원더카드2.0 산림조합 제휴카드'는 57개 서비스 영역 가운데 고객이 원하는 혜택을 선택·변경할 수 있는 상품이다. 해외 결제 수수료를 면제하는 '트래블로그 스위치'와 가족 결합 혜택인 '온가족 플러스' 서비스도 제공한다.
하나카드 관계자는 "최근 주식시장 변동성이 확대되면서 원금 보장과 높은 이자 수익을 기대할 수 있는 고금리 상품에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "산림조합과의 제휴 특판을 통해 금융소비자에게 실질적인 재테크 혜택을 제공하고 지역 상호금융 활성화에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
yunyun@newspim.com