신한카드, 지그재그 첫 PLCC 출시…이용액 15% 포인트 적립

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 1일 카카오스타일과 지그재그 신한카드를 출시했다.
- 지그재그 이용액 15%와 일상 소비 10%를 포인트로 적립했다.
- 9월 발급 고객엔 최대 20% 적립과 3만원 할인 혜택을 줬다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 패션 플랫폼 지그재그 운영사 카카오스타일과 손잡고 쇼핑과 일상 소비 혜택을 담은 '지그재그 신한카드'를 출시했다고 1일 밝혔다.
지그재그는 패션을 중심으로 뷰티·라이프스타일까지 영역을 확장한 2030 여성 중심 쇼핑 플랫폼이다. 이번 카드는 지그재그가 처음 선보이는 PLCC(상업자표시신용카드)다.
지그재그 신한카드는 지그재그 이용금액의 15%를 지그재그 포인트로 적립해준다. 전월 이용금액에 따라 30만원 미만은 최대 3000포인트, 30만원 이상 60만원 미만은 최대 1만2000포인트, 60만원 이상은 최대 2만포인트까지 적립할 수 있다. 지그재그 이용금액도 전월 실적에 포함된다.
카페와 백화점 등 일상 소비 영역에서도 10% 적립 혜택을 제공한다. 대상은 스타벅스·투썸플레이스·폴바셋 등 카페와 신세계·롯데·현대백화점, 이마트·롯데마트, 신라·신세계·롯데·현대면세점, 카카오T 등이다.
라이프 Pick 서비스 적립 한도는 전월 이용금액 30만원 이상 60만원 미만이면 3000포인트, 60만원 이상이면 6000포인트다.
카드 발급 과정에서 고객이 동의하면 지그재그 간편결제 서비스 '지그재그페이'에 자동 등록돼 별도 등록 절차 없이 사용할 수 있다.
출시 기념 이벤트도 진행한다. 9월 말까지 카드를 발급받고 10월 말까지 지그재그에서 사용하면 기본 15%에 5%를 추가해 최대 20%를 적립해준다. 같은 기간 월 이용금액이 60만원 이상이면 월 최대 적립 한도도 기존 2만포인트에서 3만포인트로 확대된다. 30만원 이상 60만원 미만 구간은 최대 2만포인트까지 적립할 수 있다.
9월 중 카드를 발급받아 지그재그페이에 등록한 뒤 처음 결제한 고객에게는 3만원 즉시 할인 혜택도 제공한다. 지그재그페이 2만원 할인 쿠폰과 직진배송 상품에 사용할 수 있는 990원 중복 할인 쿠폰 2매도 지급한다.
연회비는 국내전용과 해외겸용 마스터카드 모두 2만원이다. 카드 신청은 지그재그 앱에서 할 수 있다.
yunyun@newspim.com