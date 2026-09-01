KB국민카드, 'ALL·YOU·NEED' 시리즈 7개월 만에 30만장 돌파

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 1일 ALL·YOU·NEED 시리즈 30만장을 돌파했다.
- 지난 1월 출시한 뒤 7개월 만에 누적 발급량이 급증했다.
- 소비 목적별 혜택 세분화가 발급 증가를 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교육·간편결제·프리미엄 등 맞춤형 라인업 확대
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 지난 1월 선보인 신규 상품 브랜드 'ALL·YOU·NEED' 시리즈의 누적 발급량이 출시 7개월 만에 30만장을 돌파했다고 1일 밝혔다.
고객의 소비 목적과 라이프스타일에 따라 필요한 혜택을 선택할 수 있도록 상품군을 세분화한 점이 발급 증가로 이어졌다는 설명이다. 교육비와 간편결제, 프리미엄 소비 등 주요 생활 영역별 혜택을 직관적으로 구성해 소비 성향에 맞는 상품을 선택할 수 있도록 했다.
KB국민카드는 지난 1월 'KB ALL 카드'를 시작으로 'KB YOU Prime 카드', 'KB NEED Edu 카드', 'KB NEED Pay 카드' 등을 순차적으로 출시하며 'ALL·YOU·NEED' 라인업을 확대해 왔다.
'ALL·YOU·NEED'는 일상 전반에서 활용할 수 있는 혜택을 담은 'ALL', 라이프스타일 맞춤 혜택을 제공하는 'YOU', 특정 소비 목적에 특화된 'NEED' 등 3개 라인으로 구성된다.
대표 상품인 'KB ALL 카드'는 국내외 가맹점에서 전월 이용실적이나 할인 한도 없이 할인 혜택을 제공한다. 국내 가맹점에서는 1%, 해외 가맹점에서는 2%를 할인해준다.
'KB YOU Prime 카드'는 3040세대의 소비 패턴을 반영해 일상형과 가족형 서비스팩을 선택할 수 있도록 했다. 주유·배달·통신·보험·온라인쇼핑 등 주요 생활 영역에서 고객의 소비 성향에 맞는 혜택을 이용할 수 있다.
'KB NEED Edu 카드'는 학원·학습지 등 교육 관련 지출 혜택을 강화했고, 'KB NEED Pay 카드'는 KB Pay·네이버페이·카카오페이 등 간편결제 이용 고객을 대상으로 온·오프라인 가맹점 할인 혜택을 제공한다.
KB국민카드 관계자는 "ALL·YOU·NEED는 고객의 다양한 소비 라이프를 세밀하게 반영해 필요한 혜택을 직관적으로 선택할 수 있도록 마련한 상품 브랜드 체계"라며 "앞으로도 소비 패턴과 생활 방식의 변화를 면밀히 살펴 고객이 체감할 수 있는 혜택을 담은 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com